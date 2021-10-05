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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:37

[quote="5611181:sergii_naushenko"]Доброго дня всім!
Хто відкривав в цьому банку конвертдепо - були якісь підводні камені?[/quot
Відділення
sens
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:10

sens
Київ
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:52

  sergii_naushenko написав:sens
Київ

Тільки що у відділенні все робите,так само по закінченні. Немає ніякого онлайн в додатку
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:44

Re: Львів Банк

Не є клієнтом банку.
Прошу підказати, хочу почати конвертаційні розміщувати - що потрібно відкрити, чим користуватися і бажано все це з мінімальними витратами. Дякую.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:58

  idealstorm написав:Не є клієнтом банку.
Прошу підказати, хочу почати конвертаційні розміщувати - що потрібно відкрити, чим користуватися і бажано все це з мінімальними витратами. Дякую.

Посетить отделение банка. :D
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:21

Danik

Так, а что будут впаривать и от чего отказываться ?)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:57

  idealstorm написав:Danik

Так, а что будут впаривать и от чего отказываться ?)

велике відділення
прийшли,повідомити про свої наміри,пообіцяти подумати якщо будуть пропонувати,зробити справу,покинути відділення.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:26

idealstorm

Якщо комусь цікаво.
Відкрив у них сьогодні.
Впарили дві віртуальні картки (UAH та EUR). Безкоштовні. Сказали, що без них депо не відкриють.
Картку в EUR для жодних інших цілей використати неможливо.
Сенс її відкривати?
З неприємного. За 2-3 дні до завершення терміну конвертдепо треба замовити його видачу ц
через колл-центр, щоб "валюту замовили спеціально для вас"
:-(
З таким стикаюсь вперше.
Сума далека від верхньої межі навіть клубу 100.
Попередні замовлення депо - означає, що у вільному продажі в них євро нема, так розуміти?
Я в касі не перепитував наявність, бо було багато клієнтів.
Від європейського банку очікував кращого
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:40

Re: Львів Банк

  sergii_naushenko написав:З таким стикаюсь вперше.

Так ви не клієнт Сенсу ще.
Там і грн від 2К треба замовляти за 5 днів ПІСЛЯ закінчення вкладу :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:13

  sergii_naushenko написав:idealstorm

Якщо комусь цікаво.
Відкрив у них сьогодні.
Впарили дві віртуальні картки (UAH та EUR). Безкоштовні. Сказали, що без них депо не відкриють.
Картку в EUR для жодних інших цілей використати неможливо.
Сенс її відкривати?
З неприємного. За 2-3 дні до завершення терміну конвертдепо треба замовити його видачу ц
через колл-центр, щоб "валюту замовили спеціально для вас"
:-(
З таким стикаюсь вперше.
Сума далека від верхньої межі навіть клубу 100.
Попередні замовлення депо - означає, що у вільному продажі в них євро нема, так розуміти?
Я в касі не перепитував наявність, бо було багато клієнтів.
Від європейського банку очікував кращого

І всі конвертдепо відкривали?
nord
 
Повідомлень: 310
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