|
|
|
Львів Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 сер, 2023 14:37
[quote="5611181:sergii_naushenko"]Доброго дня всім!
Хто відкривав в цьому банку конвертдепо - були якісь підводні камені?[/quot
Відділення
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14145
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 19:10
sens
Київ
-
sergii_naushenko
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 06.10.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2023 16:52
sergii_naushenko написав:sens
Київ
Тільки що у відділенні все робите,так само по закінченні. Немає ніякого онлайн в додатку
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14145
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:44
Не є клієнтом банку.
Прошу підказати, хочу почати конвертаційні розміщувати - що потрібно відкрити, чим користуватися і бажано все це з мінімальними витратами. Дякую.
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1867
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:58
idealstorm написав:Не є клієнтом банку
.
Прошу підказати, хочу почати конвертаційні розміщувати - що потрібно відкрити, чим користуватися і бажано все це з мінімальними витратами. Дякую.
Посетить отделение банка.
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2248 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 сер, 2023 15:21
Danik
Так, а что будут впаривать и от чего отказываться ?)
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1867
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 сер, 2023 15:57
idealstorm написав:Danik
Так, а что будут впаривать и от чего отказываться ?)
велике відділення
прийшли,повідомити про свої наміри,пообіцяти подумати якщо будуть пропонувати,зробити справу,покинути відділення.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14145
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 сер, 2023 19:26
idealstorm
Якщо комусь цікаво.
Відкрив у них сьогодні.
Впарили дві віртуальні картки (UAH та EUR). Безкоштовні. Сказали, що без них депо не відкриють.
Картку в EUR для жодних інших цілей використати неможливо.
Сенс її відкривати?
З неприємного. За 2-3 дні до завершення терміну конвертдепо треба замовити його видачу ц
через колл-центр, щоб "валюту замовили спеціально для вас"
З таким стикаюсь вперше.
Сума далека від верхньої межі навіть клубу 100.
Попередні замовлення депо - означає, що у вільному продажі в них євро нема, так розуміти?
Я в касі не перепитував наявність, бо було багато клієнтів.
Від європейського банку очікував кращого
-
sergii_naushenko
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 06.10.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 сер, 2023 19:40
sergii_naushenko написав:
З таким стикаюсь вперше.
Так ви не клієнт Сенсу ще.
Там і грн від 2К треба замовляти за 5 днів ПІСЛЯ закінчення вкладу
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4469
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 30 сер, 2023 20:13
sergii_naushenko написав:idealstorm
Якщо комусь цікаво.
Відкрив у них сьогодні.
Впарили дві віртуальні картки (UAH та EUR). Безкоштовні. Сказали, що без них депо не відкриють.
Картку в EUR для жодних інших цілей використати неможливо.
Сенс її відкривати?
З неприємного. За 2-3 дні до завершення терміну конвертдепо треба замовити його видачу ц
через колл-центр, щоб "валюту замовили спеціально для вас"
З таким стикаюсь вперше.
Сума далека від верхньої межі навіть клубу 100.
Попередні замовлення депо - означає, що у вільному продажі в них євро нема, так розуміти?
Я в касі не перепитував наявність, бо було багато клієнтів
.
Від європейського банку очікував кращого
І всі конвертдепо відкривали?
-
nord
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|281
|199282
|
Сер 30 сер, 2023 21:13
V2
|
|791
|497411
|
|
|1266
|897831
|
|