Львів Банк

Andey написав: Zochan написав:
2XL написав: Навіщо депозит у грн для зняття валюти без комісії?
Депозит у гривні непотрібний.
добре, яку тоді відкривати безкоштовну гривневу картку для цілей валютообміну? гривню ж треба завести якось.
чи цей обмін тільки у відліленні не через додаток?
майже у всіх банків де доступно такий обмін необхідно два рахунки, якщо комісія влаштовують то ок,якщо довподоби без комісії то морозите кошти на депозиті і отримуєте рахунки з безкоштовним зняттям,є виключення,такі як Укрексімбанк,але можна зробити віртуальну дві картки