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Ситуація на західному кордоні:
черг немає майже ніде

Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:27

Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 10:00 суботи, 13 березня, на 20 із 22 пунктів пропуску із сусідніми державами — Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Румунією — відсутні черги на виїзд з України.

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Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:27

Мариупольцам как бы помочь.А то бедные без газа .воды и тепла и ещё танками обстреливают.
chajkagenya
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:15

Моніторинг черг на кордоні
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sJFJGdcg0U
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:16

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:00

Re: Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде

По данным официального сайта 900-100 машин на некоторых переходах.
2XL
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і ще одна карта

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 263617&z=8
greenozon
 
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