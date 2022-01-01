Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 10:57
Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…
— український банк, створений в 2008 році. Міжнародний Інвестиційний Банк Інформаційна картка банку Архів теми Міжнародний Інвестиційний Банк
AlexSV
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Додано: Сер 05 січ, 2022 13:33
AlexSV написав:
Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…
в турции хоть валюта и упала, все равно на жизнь что-то нужно
cohan
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:26
яки прогнозы, шановне панство?
cohan
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:00
cohan написав:
яки прогнозы, шановне панство?
по Труреччині чи по мібу ?
greenozon
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:20
cohan написав: greenozon написав: cohan написав:
яки прогнозы, шановне панство?
по Труреччині чи по мібу ?
ну, у Турции вряд ли собственник скоро сменится )
про КХ думали теж...
greenozon
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Додано: Вів 21 лют, 2023 18:22
Как банка надежная? Есть у кого депо тут? Спасибо...
Alexkievukraine
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:07
Alexkievukraine написав:
Как банка надежная? Есть у кого депо тут? Спасибо...
До сих пор никогда никаких проблем не было, валюта на выдачу депозитов всегда есть, даже мелкие купюры 1-5 дол
AlexSV
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Додано: Пон 27 лют, 2023 22:41
Отделение в Киеве на Бульварно-Кудрявской - это какое-то дно.
Из 20-ти специалистов в отделении - принимает клиентов только один. Причём - в пустой переговорке, без компа и другой оргтехники. Сканить, набирать и печатать доки - бегает фиг знает куда. Более ужасного качества обслуживания я не видел ещё нигде. Просто днище
mustbe
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