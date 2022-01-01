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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:38

Колеги, а є такі, хто користується конверт-депо в цьому банку? Які купюри на виході, чи прискіпливий фінмоніторинг? Київ
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:56

  Solar_simfi написав:Колеги, а є такі, хто користується конверт-депо в цьому банку? Які купюри на виході, чи прискіпливий фінмоніторинг? Київ


Київ, відділення одночасно 3 каси , валюта різна . З 1 червня думаю більше 100к вносити немає сенсу
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:18

  Solar_simfi написав: конверт-депо в цьому банку?

€ ? в "останній потяг"?
flysoulfly
 
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