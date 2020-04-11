|
|
|
МТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 вер, 2025 16:23
Оплачуйте поїздки карткою Visa від МТБ Банку у застосунку Bolt та отримуйте знижку до -40% у категоріях Business і Premium.
Пропозиція діє у Києві, Львові та Одесі до 30 вересня 2025 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... ku-ta-bolt
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2149
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:51
Ідеї, натхнення та нові горизонти чекають вас на Brand Father New у Emily Resort у Львові.
Отримайте миттєву знижку -10%, при оплаті карткою Mastercard від МТБ Банку.
Пропозиція діє до 3 жовтня 2025 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-kvytky ... -mtb-banku
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2149
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 жов, 2025 16:59
Косметика, улюблені засоби догляду, товари для дому та аксесуари — з карткою Visa від МТБ Банку все це можна замовити онлайн із вигодою.
Термін дії акції: до 31 жовтня 2025 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-pokupk ... -mtb-banku
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2149
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 жов, 2025 17:32
МТБ Банк робить жовтень ще вигіднішим для вас, і запускає розіграш, який об’єднує одразу 2 переваги:
— 2% кешбеку за оплату карткою Visa в медичних-, beauty-просторах чи магазинах.
— шанс виграти beauty-бокс за будь-які розрахунки карткою Visa
Розіграш триватиме до 31 жовтня включно.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podviynyy-za ... -mtb-banku
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2149
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 29 жов, 2025 18:20
Тільки до 31 грудня діє спеціальна пропозиція для власників зарплатних карток від МТБ Банку, закріплених за відділеннями у Чорноморському регіоні.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-m ... tnoi-platy
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2149
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91
|28102
|
|
|2846
|1706033
|
|
|727
|444792
|
Нед 26 жов, 2025 20:52
emeta
|