Кочевник написав:Ну умови кредиту це зовсім не про безкоштовність рахунку. Попередній дописувач правильно відмітив.
Ви взагалі про що? "Сума для залишення у пільговому періоді" це для вас не про безкоштовність рахунку? Тоді не знаю, що і сказати
А крім цього, є ще і "Обслуговування у цьому місяці". От це точно про вартість обслуговування рах-ку. Краще все ж називати речі своїми іменами
А тут не погоджуся. Перший пост, з якого все почалося, був про кредитки. В кредитках "Обслуговування в цьому місяці" немає, це має відношення лише дебетних пакетних пропозицій. P.S. Принаймні в мене ))
Driver написав:Означает ли это, что банк должен отказаться принимать ОК-7 (от ПФУ) и справку о доходах (от налоговой) в эл.виде?
Сообщением віше я описывал, что с Портала электронных услуг ПФУ заказал справку по форме ОК-7, скачал два файлика с Портала (pdf и p7s), прикрепил к письму и отправил на электронный адрес банка -- обработали и уточняющих вопросов не задавали. Видимо, они в курсе какие файлы выдаёт ПФУ и Кабинет налогоплательщика.
Кочевник написав:Наадйте будь ласка інформацію, коли ця умова була скасована. І посилання на офіційну новину. Бо я пам'ятаю скасування цієї умови виключно для дебеток.
Добрий день. Перш за все, вдячні за очікування відповіді. На жаль, в архіві нам не вдалось знайти новину щодо скасування плати за обслуговування для кредитних карток на тривалий термін. Щиро перепрошуємо, якщо відсутність цієї інформації спричинила незручності або потребу виконувати умови, які вже втратили актуальність.
Комунікація дуже важлива і ми постійно працюємо над тим, щоб усі нововведення в продуктах та умовах обслуговування були чітко та своєчасно донесені до наших клієнтів. Наразі ми вносимо зміни в тарифи та з 27 жовтня додатково проінформуємо про скасування плати за обслуговування для кредитних рахунків на постійній основі. Дякуємо за Вашу уважність та за те, що підсвітили для нас цю ситуацію💛 З повагою і турботою, фахівець Валерія.
у мене з райфом була дуже не приємна ситуація, я зробипокупку через інтернет, оплата на другий день повернулась і покупка скасувалась, потім через 2 тижні в мене на рахунку мінус 1600 грн. Коли я зателефонував на гарячу лінію, мені сказали що вночі моя покупка прошла і вони загнали мене в мінус. На моє питання, а ви мене запитали за 2 тижні чи актуальний мені цей платіж, чи даю я згоду на таку покупку. картку заблокував і більше я цим убогим банком не користуюсь.
tamuk42 Добрий день! Шкода, що ця ситуація залишила по собі такий осад і вплинула на Ваше ставлення до Банку. Щоб трохи прояснити ситуацію: коли Ви оплачуєте покупку онлайн, кошти спочатку не списуються одразу, а лише резервуються - тобто тимчасово блокуються на рахунку. Далі все залежить від продавця: якщо він підтверджує операцію - гроші списуються, якщо ні - повертаються. Але іноді продавець може підтвердити платіж із затримкою, і тоді кошти списуються пізніше, навіть якщо Ви вже не очікуєте цього. У таких випадках Банк не ініціює списання самостійно - це робить саме продавець, а Банк лише виконує його запит. Якщо ж ситуація залишилася незрозумілою або Ви хочете її детально розібрати - напишіть нам у приватні повідомлення Facebook/Instagram. Ми готові перевірити всі деталі та надати пояснення. З повагою і турботою, фахівець Інна.