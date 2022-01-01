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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

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ОТП БАНК 3.1 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 20:33

  KVV написав:
  sens написав:Більше ліміту не внесете.

і який там ліміт, Ібрагіме?

Дивне питання,підказка - вам в касі не дадуть внести суму. Сюди і не тільки направляю овдп виплати.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 21:11

Re: ОТП БАНК

а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?

виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?
S i m
 
Повідомлень: 187
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 08:32

Re: ОТП БАНК

  S i m написав:а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?

виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?

Зробив карту за 14.99 на місяць, халявну не знайшов
chipmunk
 
Повідомлень: 9030
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:48

  chipmunk написав:
  S i m написав:а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?

виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?

Зробив карту за 14.99 на місяць, халявну не знайшов


и это полюбэ надо топать в отделение, виртуальная у них только Ладна ?
S i m
 
Повідомлень: 187
З нами з: 31.01.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:56

Re: ОТП БАНК

  S i m написав:виртуальная у них только Ладна ?

Походу так
chipmunk
 
Повідомлень: 9030
З нами з: 15.04.09
Подякував: 564 раз.
Подякували: 583 раз.
 
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