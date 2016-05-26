ОТП БАНК

ОТП БАНК
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.1 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:43

  kolyuchy написав:А в яких купюрах ОТП банк віддає долари, новими чи старими?
Питаю,тому що в РКО є такий цікавий пункт "Видача коштів з поточного або ощадного рахунку фізичної особи емісійною готівкою (нові банкноти в іноземній валюті) - 1%
то комісія за гарантованість видачі "синіми".

А схоже, що цим банком вже мало хто користується.
Та коли рік-два тому я цікавився, то завжди в їх касі тільки мотлох. Хоча у часи до корон нових баксів там було повно.
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 00:17

  flysoulfly написав:А схоже, що цим банком вже мало хто користується.
Та коли рік-два тому я цікавився, то завжди в їх касі тільки мотлох. Хоча у часи до корон нових баксів там було повно.

може користуються, але ті хто треба, і цю валюту і вигрібають куди треба)
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 17:26

шановні формучани, а є в когось у цигана картка OTP Tickets travel card? її взагалі можна відкрити з вулиці і за що дають тариф Лояльний (РКО 0 грн, а в звичайному 20 грн)?

може ще хтось знає а що вони відкривають ТП «Premium Black Edition Нульовий 2.0»? РКО 0 без умов. звертався в підтримку кільа місяців тому, скинула умови звичайного premium black edition 2.0 і сказала шо наразі актуальний тільки цей пакет, але я думаю що це просто шоб відстав.

там взагалі такий зоопарк тарифів і немає пояснень які до кого застосовуються, наприклад, є преміум із звичайною карткою world. Але зараз в застосунку можна відкрити картку Власна з безкоштвною готівкою і СЕП анлім (тариф на сайті називається Mastercard Debit, самої картки немає на сайті, лише тарифи в документах 🤡
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 22:04

Мне пришло уведомление об обновлении тарифов по карте Ладна, в котором была информация об отмене платы за переводы личных средств в другие банки.
Сейчас не могу его найти.
Это мне показалось, они передумали или таки что-то такое планируется? Инфу не могу найти.
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 08:07

Раді повідомити Вам про зміни до тарифів за картковими рахунками АТ «ОТП БАНК», які набирають чинності з 18.05.2026 року.

Відтепер для Вас:

✅Миттєві перекази в застосунку OTP Bank UA без комісії для власних коштів;
✅З’являється можливість отримувати перекази з карток іноземних банків без комісії (USD/EUR/UAH);
✅Переказ з картки OTP Bank за кордон – 1%+1 USD/EUR;
✅Операції з кредитними коштами (переказ, зняття готівки) в мобільному застосунку OTP Bank UA всього 3% з пільговим періодом до 62 днів;
✅Для додаткового захисту та оперативного вирішення питань щодо операцій впроваджено плату за з’ясування обставин здійснення операції - 200 грн/25 USD/20 EUR:
✅Поновлюється поповнення валютних рахунків (USD) -1,2% від суми.

Дякуємо Вам за співпрацю та нагадуємо, що Ви завжди маєте можливість обрати інший, більш зручний для Вас тариф або розірвати договір за картковим рахунком без сплати додаткових комісій до дати набуття чинності зазначених змін.

Деталі за посиланням: otpbank.ua/bdzyf

Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 08:09

Мені перші два пункти цікаві.
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 11:04

  root написав:✅Миттєві перекази в застосунку OTP Bank UA без комісії для власних коштів;
✅З’являється можливість отримувати перекази з карток іноземних банків без комісії (USD/EUR/UAH);
✅Переказ з картки OTP Bank за кордон – 1%+1 USD/EUR;
Ну так миттеві СЕПи вже рік як безкоштовно літають
Мені от 3й пунк цікавий, але почекаю коли зроблять нашару, як у Райфа, а то оті ще й +1уо ну чисто по циганськи виходить :wink:
