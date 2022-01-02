ОТП БАНК

ОТП БАНК
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.1 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 16:53

  chipmunk написав:Бумба ж на халяву приймає перекази з чужинців, давно юзаю. Сенс за це хоче 80грн(тестив бакс і гришу)


Хм, тестив і на лумумбі і на сенсі, не пройшло. Ну фіг з ними :)
root
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 18:48

  root написав:
✅Поновлюється поповнення валютних рахунків (USD) -1,2% від суми.
:(
Шо,опять? ©
так тре бігти відкривати/поповнювати поки шара?
1
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 17:18

Підкажіть, чи задіюється місцева ладна карта. Бо гарячка стверджує що відсотки з першого дня
1
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 21:51

  ukr0014959 написав:Підкажіть, чи задіюється місцева ладна карта. Бо гарячка стверджує що відсотки з першого дня

Так, задіюється. Тільки отримати у них ліміт ще той квест.
lloydbanksua
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 05:46

  lloydbanksua написав:
  ukr0014959 написав:Підкажіть, чи задіюється місцева ладна карта. Бо гарячка стверджує що відсотки з першого дня

Так, задіюється. Тільки отримати у них ліміт ще той квест.



Та ліміт ніби отримав але гарячка мені пише, що мсс 6211 прирівнюється до переказу коштів, хоч і питання в мене інше було, до якого числа гасити, хотів спитати. Може, тому, що я в ІСУ купив, через портмоне, хоча яка різниця.
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 07:06

Все треба перевіряти через власний досвід, гарячка/відділення у таких питаннях у всіх банкам не компетентні, від слова зовсім. В них інша задача - впарити непотрбіну платну послугу/картку.
lloydbanksua
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 04:36

Через портмоне рахунок в ICU поповнюється Ладной в без коміс та в грейс?
emeta
