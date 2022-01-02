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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 21:31
Мабуть ще плюс один у клуб 50к :"Новий застосунок Pivdenny Online ...купівля валюти за вигідним курсом з розміщенням на депозит..." Курс не знайшов.
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Golf_streem
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