Банк Південний

Додано: Нед 15 бер, 2026 19:35

Имел неосторожность начать пользоваться сием "банком". По началу даже понравился. Но не тут-то было...



В середине февраля в понедельник вдруг приложение не запустилось. Как я его не "переставлял", оно не в какую. Позже в поддержке подсказали, что это из-за "блокировки". Как я понимаю, это фин. мониторинг приостановил операции почему-то. Наверное не понравились несколько небольших переводов на выходных.



Объяснения по операциям я сразу отправил на почту, которую мне сказали. Но вот ответа нет уже больше месяца... Это что за п.....? Тупо блокнули бабки и морозятся.



Надо понимать, что даже узнать точный баланс по счетам, так это 10 грн дай оператору. А бесплатно то я нигде не посмотрю, так как приложение тупо не грузится.



Так что если вы переживаете, что вас побреют на 30 % ваших денег, если им вдруг захочется разорвать отношения без объяснения причин, то не парьтесь. У вас заберут все. Это какой-то колл-центр узаконенный, а не банк. Это было ясно уже после общения со службой поддержки.