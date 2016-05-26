Банк Південний

Банк Південний
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:17

  Кащей написав:Да, непонятно. Это ж в минус 25 списываются каждый месяц? Значит, и за овердрафт должны быть начисления.


Не пойму почему до этого полтора года ничего не списывалось
Условия оборота по карте для бесплатного обслуживания также не выполнялись
Может, просто на карте не было средств, так их и сейчас нет..
Интересно, до какой суммы в минус могут списать
emeta
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 07:23

  emeta написав:Условия оборота по карте для бесплатного обслуживания также не выполнялись
оборота?
карта Для виплат ?
flysoulfly
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 08:10

Почитав тут жахи - і вирішив зайти у інтернет-банк, подивитися, чи в мене там у мінус нічого не списує. Все позакривав вже давно, з лютого 2022-го не користувався 100%.
Зайшов, ніяких згадок, що я тут був, рахунків - нуль. Ну, і чудово.
Искатель
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 08:46

  flysoulfly написав:
  emeta написав:Условия оборота по карте для бесплатного обслуживания также не выполнялись
оборота?
карта Для виплат ?


ага, тариф стартовый
2К/мес для бесплатного обслуживания
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:31

  emeta написав:
  flysoulfly написав:
  emeta написав:Условия оборота по карте для бесплатного обслуживания также не выполнялись
оборота?
карта Для виплат ?


ага, тариф стартовый
2К/мес для бесплатного обслуживания


1.6. тп Стартовий "Картка для виплат"- безкоштовно
1.5. тп Стартовий "Картка для власних потреб"- 25грн/міс.
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 21:39

  flysoulfly написав:
  emeta написав:
  flysoulfly написав:[оборота?
карта Для виплат ?


ага, тариф стартовый
2К/мес для бесплатного обслуживания


1.6. тп Стартовий "Картка для виплат"- безкоштовно
1.5. тп Стартовий "Картка для власних потреб"- 25грн/міс.


Ошибся значит?
Для власних потреб
Для выплат то морячкам -зарплатникам..
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 11:25

  emeta написав:Ошибся значит?
Для власних потреб
Для выплат то морячкам -зарплатникам..

Для выплат под символический минимальный депо вполне себе сухопутные крысы открывали в эпоху каруселей.
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 19:35

Re: Банк Південний

Имел неосторожность начать пользоваться сием "банком". По началу даже понравился. Но не тут-то было...

В середине февраля в понедельник вдруг приложение не запустилось. Как я его не "переставлял", оно не в какую. Позже в поддержке подсказали, что это из-за "блокировки". Как я понимаю, это фин. мониторинг приостановил операции почему-то. Наверное не понравились несколько небольших переводов на выходных.

Объяснения по операциям я сразу отправил на почту, которую мне сказали. Но вот ответа нет уже больше месяца... Это что за п.....? Тупо блокнули бабки и морозятся.

Надо понимать, что даже узнать точный баланс по счетам, так это 10 грн дай оператору. А бесплатно то я нигде не посмотрю, так как приложение тупо не грузится.

Так что если вы переживаете, что вас побреют на 30 % ваших денег, если им вдруг захочется разорвать отношения без объяснения причин, то не парьтесь. У вас заберут все. Это какой-то колл-центр узаконенный, а не банк. Это было ясно уже после общения со службой поддержки.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 09:19

Наразі без коміс.вихід з "Для виплат" можна тільки їхньою р2р ?
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 04:28

Re: Банк Південний

А где можно у них курс доллара платежный глянуть? На сайте конвертер дает 44.10, в табличке написано 44.23, по факту сняло по 44.5415

Открыл долларовую карту, поменял по 44.25 на нее, заплатил $78.52 - сняло $81.66
