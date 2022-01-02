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Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2024 11:04
sens написав: 24589 написав: flysoulfly написав:
це хто?
АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК
Ні, комерційний ІНДУСтріальний банк
Збитки у саме цього, а не у КІБ)
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:00
Нагадайте, пліз, про гривнекартку Капучино: досі все без комісій?
1) поповнення СЕПом з іншого банку
2) внутрішньобанково через аппку переказ на іншого клієнта
3) вихід СЕПом на інший банк
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Додано: Чет 03 жов, 2024 14:30
flysoulfly написав:
Нагадайте, пліз, про гривнекартку Капучино: досі все без комісій?
1) поповнення СЕПом з іншого банку
2) внутрішньобанково через аппку переказ на іншого клієнта
3) вихід СЕПом на інший банк
Так, по всім пунктам.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:48
а як вони для пакетуКапучино "неактивність" враховують: лише головної(UAH) картки, чи й по кожній(валютній) окремо?
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:12
flysoulfly написав:
а як вони для пакету
Капучино "неактивність" враховують: лише головної(UAH) картки, чи й по кожній(валютній) окремо?
мабуть, залишок коштів, наявний на одній з пакету картці, час до кінця місяця щоб терміново "рятувати" ?
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Додано: Пон 17 бер, 2025 00:35
Якщо у правекса є бонус за приведи друга кидайте ссилку зайду по вашій.
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