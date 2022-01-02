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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:58

Анкета має містити максимум 5 запитань.
Якщо там аналіз мозку - треба платити.
Я не можу кинути палицю, перестати слідити за покидьками - і витрачати мій дорогоцінний час охоронця супермаркету на якісь нескінченні опитування звичайного банку.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:20

Якщо мені дадуть +1% до депозиту за опиьування - то це партнерські відносини.
Investor_K
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Повідомлень: 9588
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 891 раз.
 
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  #<1 ... 38394041
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