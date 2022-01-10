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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

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ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 11:41

  ia7202 написав:Investor_K Таке трапилось пока тількі одного разу у банкоматі Укрсіббанку 29 лютого. Учора спеціально перевірив декілька різних банкоматів в Києві і вже такого не було. Суми знімав по 50, 100 і 200 грн.

Тобто в принципі все ОК
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:24

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Банк розумних людей
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:33

  sens написав:Купуйте валюту онлайн у мобільному застосунку без комісій і за вигідним курсом!
Ви можете купувати до 50 тис. грн на місяць в еквіваленті без обов’язкового розміщення на депозит чи підтвердження підстав.

Купівля валюти на інші цілі — тільки в e-Banking.

Банк розумних людей


І я таке отримав. Бо ми з Вами розуині люди.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:46

Re: ПроКредит Банк

Розумные люди посмотрят на курс в обменках и посмеются с прокредита.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:51

  VLADPn написав:Розумные люди посмотрят на курс в обменках и посмеются с прокредита.

Аргументуйте плз
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:26

  Investor_K написав:
  VLADPn написав:Розумные люди посмотрят на курс в обменках и посмеются с прокредита.

Аргументуйте плз

Від 0.05 до 0.15 грн дешевше купити в обміннику,не треба ніяких підтвердженнь, якщо сині то буде однаково по ціні
sens
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  #<1 ... 39404142
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