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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:05

Як отримати 300 гривень на рахунок за рекомендацію ПроКредит Банку?

1. Бути нашим клієнтом щонайменше 3 місяці.
2. Якщо за вашою рекомендацією буде відкрито рахунок — і ви, і новий клієнт отримаєте по 300 грн на ваші рахунки.
3. Максимальна сума винагороди — 1500 грн на місяць.
Відкриття — онлайн у мобільному застосунку.

Банк розумних людей
sens
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З нами з: 12.09.13
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 06:15

З 08.08.2024 року знижуються ставки за строковими депозитами у гривнях, доларах та євро.

Встигніть оформити депозит за підвищеною ставкою:

☑️ до 15 % річних у гривнях;
☑️ до 2 % — у доларах;
☑️ до 1 % — у євро.
sens
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Повідомлень: 17856
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:02

  sens написав:З 08.08.2024 року знижуються ставки за строковими депозитами у гривнях, доларах та євро.

Встигніть оформити депозит за підвищеною ставкою:

☑️ до 15 % річних у гривнях;
☑️ до 2 % — у доларах;
☑️ до 1 % — у євро.
також отримав. Але гривню трансформую у євро
Investor_K
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Повідомлень: 10019
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:30

Сайт банку не працює
Investor_K
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Повідомлень: 10019
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:33

  Investor_K написав:Сайт банку не працює

додаток в допомогу
sens
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Повідомлень: 17856
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:58

  sens написав:
  Investor_K написав:Сайт банку не працює

додаток в допомогу

Я з сучасними технологіями не дуже. Я людина проста, різним додаткам не навчена. Мені ото аби гроші.
Investor_K
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Повідомлень: 10019
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
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  #<1 ... 40414243
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