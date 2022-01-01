ПроКредит Банк

Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение? Оно жизнеспособно?
Это не Приват 24, отстой полный , шо то не доделанное а опа еще в том шо они сєкономили и удалили вэбстраницу , тоесть с компа нету, пожалели денег . А юрлица только с компа так как на приложение пожалели денег
п.с. я с Кредо лет 10 наверное, всё было хорошо , но то шо в последнее время происходит , это похоже внедрился враг
а що саме вам не вистачає в новому додатку прокредиту? як на мене, то СЕП є, управління вкладами і ощадними рахунками є, формування виписки є, обмін валют є, листи показує – вистачає. і СЕП безкоштовний, а не так як в приваті😉 і веб теж залишився і ніяких дзвіночків про його відключення не було
ВИБАЧАЮСЬ , переплутав з Кредо Банк Кредо отличный банк , я с ним более 10 лет,но последние нововведения это от врагов "помощь"