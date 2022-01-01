|
Піреус Банк МКБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 сер, 2025 11:23
24589 написав: lloydbanksua написав:
По своему опыту могу посоветовать: Восток "Карта с кешбеком" и Юнекс карта "Смарт". И там и там можно
получать кешбек за "свои". К этому списку ещё можно также добавить Банк Альянс с картой "Стартовая".
восток зараз не так. 6 категорій до вибору: 2 обираєш з підвищеним відсотком, на інші 4 буде 0,7%. на мобілку і таке інше не буде кешбека
Всё верно. Поэтому для мобилки и всего остального есть Альянс.
lloydbanksua
Повідомлень: 1750
З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 216 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 11:59
Як on-line (дистанційно) закрити WINCARD?
Dikoy
Повідомлень: 1291
З нами з: 19.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:41
Ніяк, через три роки рахунки автоматично закриються, якщо не користуватися. Так пояснили в сужбі підтримки.
ternofond
Повідомлень: 41
З нами з: 25.08.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 18:28
З давних часів 2% кешбеку залишилась wincard. А яка зараз може бути користь для клієнта в цьому банку? Щось схиляюся до ідеї закрити рахунок.
Arbitr
Повідомлень: 397
З нами з: 07.11.08
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 35 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 13:27
Arbitr написав:
З давних часів 2% кешбеку залишилась wincard. А яка зараз може бути користь для клієнта в цьому банку? Щось схиляюся до ідеї закрити рахунок.
Для пересічного свинорила - ніяких.
lloydbanksua
Повідомлень: 1750
З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 216 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 17:12
Arbitr написав:
З давних часів 2% кешбеку залишилась wincard. А яка зараз може бути користь для клієнта в цьому банку? Щось схиляюся до ідеї закрити рахунок.
ну СЕП безкоштовний тепер, плюс готівка грн, валбтообмін і готівка $/€. а для транзакцій так, плюшок немає
24589
Повідомлень: 265
З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
