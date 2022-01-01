RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:23

  24589 написав:
  lloydbanksua написав:По своему опыту могу посоветовать: Восток "Карта с кешбеком" и Юнекс карта "Смарт". И там и там можно
получать кешбек за "свои". К этому списку ещё можно также добавить Банк Альянс с картой "Стартовая".
восток зараз не так. 6 категорій до вибору: 2 обираєш з підвищеним відсотком, на інші 4 буде 0,7%. на мобілку і таке інше не буде кешбека

Всё верно. Поэтому для мобилки и всего остального есть Альянс.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:59

Re: Піреус Банк МКБ

Як on-line (дистанційно) закрити WINCARD?
Dikoy
 
Повідомлень: 1291
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:41

Re: Піреус Банк МКБ

Ніяк, через три роки рахунки автоматично закриються, якщо не користуватися. Так пояснили в сужбі підтримки.
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 18:28

З давних часів 2% кешбеку залишилась wincard. А яка зараз може бути користь для клієнта в цьому банку? Щось схиляюся до ідеї закрити рахунок.
Arbitr
 
Повідомлень: 397
З нами з: 07.11.08
Подякував: 82 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:27

  Arbitr написав:З давних часів 2% кешбеку залишилась wincard. А яка зараз може бути користь для клієнта в цьому банку? Щось схиляюся до ідеї закрити рахунок.

Для пересічного свинорила - ніяких.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 17:12

  Arbitr написав:З давних часів 2% кешбеку залишилась wincard. А яка зараз може бути користь для клієнта в цьому банку? Щось схиляюся до ідеї закрити рахунок.

ну СЕП безкоштовний тепер, плюс готівка грн, валбтообмін і готівка $/€. а для транзакцій так, плюшок немає
24589
 
Повідомлень: 265
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
