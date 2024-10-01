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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:22

flysoulfly Для мене найближчий Радіус це банкомат Акорда.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 15:59

  greenozon написав:
  ihorsic написав:
  greenozon написав:мережа радіус
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... Radius.pdf
Оце перелік банків майже всі трупи 😃😃😃
дійсно
якийсь доісторичний список
де є актуалочка?
цікаво зрівняти наскільки всохла мережа

Об'єднана мережа банкоматів Радіус:

ПуАТ КБ "Акордбанк"
АТ "Альтбанк"
АТ "Банк 3/4"
АТ "Банк Кредит Дніпро"
АТ "Банк Портал"
АТ "Східно-український банк "Грант"
АТ "Європромбанк"
АТ "Кредобанк"
АТ АКБ "Львів"
АТ "МетаБанк"
АТ "Мотор-Банк"
ПАТ "МТБ Банк"
АТ "Перший Інвестиційний Банк"
АТ "Перший Український Міжнародний Банк"
АТ "АБ "Радабанк"

но это не точно :!:

  flysoulfly написав:Пам'ятаю, що в якомусь мені казали, що їхній банк щойно вийшов з мережі Радіус, хоча ще був там написаний

з досі живих банків - "Полтава Банк", мабуть, вийшов з цієї мережі
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:45

майже всі депозитні ставки -1%

:( "нє дождалáсь..."©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:25

  flysoulfly написав:майже всі депозитні ставки -1%

:( "нє дождалáсь..."©

А я вчора встиг.... 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:55

  ihorsic написав:
  flysoulfly написав:майже всі депозитні ставки -1%

:( "нє дождалáсь..."©

А я вчора встиг.... 😃😃😃

А я позавчора... :lol: :lol:
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 17:17

Писали, що з ПБ на Раду можна без комісії переказувати. На Конкорд і Юнекс перекази йшли через "платежі" П24 і там було поповнення за № карти, але Раду там не знайшов навіть за її ЄДРПОУ. Пропонує через IBAN, а там видає коміс.
Колеги, то як без коміс?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:09

Депозит «під3мка»
Оформлюйте депозит під 17% річних у гривні на строк 3 місяці та отримуйте підвищений дохід.

https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-pidtrymka
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:38

  greenozon написав:Депозит «під3мка»
Оформлюйте депозит під 17% річних у гривні на строк 3 місяці та отримуйте підвищений дохід.

https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-pidtrymka


опіздали вони,

хоч трохи заздалегідь треба було анонсувати підвищення %
бо люди перейшли в валюту, а не чекали "Підземку"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:05

Re: Радабанк

С новыми процентами вклада и новыми налогами (если будет 23%) получается чуть меньше, чем со старыми процентами и старыми налогами. Но в других банках хуже.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:27

  Hella написав:
и новыми налогами (если будет 23%)

"если" ? 8)
flysoulfly
 
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