дійсно якийсь доісторичний список де є актуалочка? цікаво зрівняти наскільки всохла мережа
Об'єднана мережа банкоматів Радіус:
ПуАТ КБ "Акордбанк" АТ "Альтбанк" АТ "Банк 3/4" АТ "Банк Кредит Дніпро" АТ "Банк Портал" АТ "Східно-український банк "Грант" АТ "Європромбанк" АТ "Кредобанк" АТ АКБ "Львів" АТ "МетаБанк" АТ "Мотор-Банк" ПАТ "МТБ Банк" АТ "Перший Інвестиційний Банк" АТ "Перший Український Міжнародний Банк" АТ "АБ "Радабанк"
но это не точно
flysoulfly написав:Пам'ятаю, що в якомусь мені казали, що їхній банк щойно вийшов з мережі Радіус, хоча ще був там написаний
з досі живих банків - "Полтава Банк", мабуть, вийшов з цієї мережі
Писали, що з ПБ на Раду можна без комісії переказувати. На Конкорд і Юнекс перекази йшли через "платежі" П24 і там було поповнення за № карти, але Раду там не знайшов навіть за її ЄДРПОУ. Пропонує через IBAN, а там видає коміс. Колеги, то як без коміс?