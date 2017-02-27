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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11939119401194111942

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 46
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
4%
2
41,50-42,00
39%
18
42,00-42,50
28%
13
42,50-43,00
9%
4
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
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44,50-45,00
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45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?

Дума, що євро вниз стосовно доллара
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:04

Євро б'є рекорди, а що буде з доларом?

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:17

Баден-Баден

Ірина_
Дякую
На першій хвилині трохи дублювання.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 06:52

  Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?

На публікації в різних ЗМІ деталей торгової угоди між США та Євросоюзом.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:34

  Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?

Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15.
Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:59

  Искатель написав:
  Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?

На публікації в різних ЗМІ деталей торгової угоди між США та Євросоюзом.

За словами Трампа, іншими складовими угоди стануть мільярдні інвестиції європейських країн у США, а також придбання ними американських енергоносіїв і зброї.
«Європейський Союз готовий погодитися придбати в Сполучених Штатів енергоносії на суму 750 мільярдів доларів. Вони готові погодитися інвестувати у Сполучені Штати на 600 мільярдів доларів більше, ніж вже інвестують (…) І вони погоджуються придбати значну кількість військового обладнання», — заявив він.
Президент США зауважив, що не знає про яку кількість озброєння наразі йдеться, але це буде «військове обладнання на сотні мільярдів доларів».
Він додав, що «це — найбільша угода, яка будь-коли була укладена» і вона дуже сильно зблизить США і ЄС. https://minfin.com.ua/ua/2025/07/28/155540626/

ЄС Трамп таки пригнув, американські індекси б'ють рекорди.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:35

  Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?

Вверх. Теперь его будут массово скупать для расчётов с одесским портом.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:20

  Навуходоносор написав:
  Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?

Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15.
Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку

Відростання і падіння економіки - аргумент цікавий, але в аналах історії є коливання пари і побільше, і надовго. При чому економіка не відростала так сильно щоб бути причиною.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 09:40

  Навуходоносор написав:
  Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?

Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15.
Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку

Курс - это же не только про текущее состояние. Это и про перспективы/ожидания.
А после того, как Трамп прожал Ляйен на сделку - перспективы ЕС стали понятны...
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