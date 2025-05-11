Я лише один раз подавав. Судячи по швидкості відмови, вони взагалі не аналізують дані. Вирішив почекати. Хоча по кешбеку цікаві пропозиції...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:21
Я лише один раз подавав. Судячи по швидкості відмови, вони взагалі не аналізують дані. Вирішив почекати. Хоча по кешбеку цікаві пропозиції...
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:50
Искатель Може, як в Глобусі, допоможе письмове звернення (бажано з обгрунтуванням) + дзвінок з проханням те звернення розглянути? Саме лише така комбінація допомогла отримати там максимальний, окремі звернення не допомогали
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:57
Я піду іншим шляхом. У місцевому відділенні "Ради", як виявилось, нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.
І, щоб двічі не писати. Вчора відкрив цей Радабокс, було багато емоцій. По-перше, поповнив Мультикард з карти Сенсу. Звідти гроші пішли, на Мультикард - не дійшли. Чекав, чекав, потім почав хвилюватися. Подзвонив на підтримку: "Чекайте 3 банківські дні" - "Які, нафіг, 3 дні, це P2P-переказ?" - "Чекайте 3 банківські дні".
Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився".
Потім хвилин 15 відкривало Радабокс, щоправда, відкрило.
А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію. Можливо, хтось із досвідчених радоводів підкаже.
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