Я лише один раз подавав. Судячи по швидкості відмови, вони взагалі не аналізують дані. Вирішив почекати. Хоча по кешбеку цікаві пропозиції...
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Додано: Нед 11 тра, 2025 13:21
Я лише один раз подавав. Судячи по швидкості відмови, вони взагалі не аналізують дані. Вирішив почекати. Хоча по кешбеку цікаві пропозиції...
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:50
Искатель Може, як в Глобусі, допоможе письмове звернення (бажано з обгрунтуванням) + дзвінок з проханням те звернення розглянути? Саме лише така комбінація допомогла отримати там максимальний, окремі звернення не допомогали
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:57
Я піду іншим шляхом. У місцевому відділенні "Ради", як виявилось, нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.
І, щоб двічі не писати. Вчора відкрив цей Радабокс, було багато емоцій. По-перше, поповнив Мультикард з карти Сенсу. Звідти гроші пішли, на Мультикард - не дійшли. Чекав, чекав, потім почав хвилюватися. Подзвонив на підтримку: "Чекайте 3 банківські дні" - "Які, нафіг, 3 дні, це P2P-переказ?" - "Чекайте 3 банківські дні".
Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився".
Потім хвилин 15 відкривало Радабокс, щоправда, відкрило.
А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію. Можливо, хтось із досвідчених радоводів підкаже.
Додано: Нед 11 тра, 2025 14:46
Re: Радабанк
не ну это ж рада - это норм. Разбаловали вас всякие моно-сенсо-ломбарды...
Смотреть это не про Раду. Как выплатят - узнаете. Но из опыта (в т.ч. и по другим депо) - день внесения и день снятия сумм - не начислится ничЁ ниКАДА. Не раньше следующего раб.дня. Соответственно если внесли (открыли) на выхах - раньше вторника не начислят ничЁ (если открылись в пятницу - начислять начнут с понедельника)... Начисления за период практически всегда МЕНЬШЕ чем вы рассчитали (правильно) где-то в эксельке. Я так понял за счет округлений - причем на малых суммах отклонения "в сторону меньше" могут быть существенные (за 3 месяца на "евро-конверте" по расчетам выходило что-то в районе 90 центов, фактически выплачивали около 70). По гривне (с бОльшей ставкой и на больших сумма) разница не столь существенная, но тоже есть. В общем будьте готовы что где только можно банк в свою пользу и округлит, и не доплатит и т.п. "это - Рада!" - она такая
Додано: Нед 11 тра, 2025 14:51
В Раді є деяка затримка з зарахуваннями. Двічі виводив кешбек. Перший раз зарахувався десь за півгодини, а вивід ввечері - зранку.
Чи для відкриття Радабоксу достатньо Радакарти, чи він під Мультикард?
Додано: Нед 11 тра, 2025 15:12
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