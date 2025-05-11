Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Радабанк Радабанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 59606162 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Радабанк 2.8 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 2 2- Погане. Некомпетентне. 25% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 1 Всього голосів : 8 Додано: Нед 11 тра, 2025 13:21 Visky написав: Прошу порадити як отримати кред. лім. на Радакард?

Двічі подавав заявку в ІБ з пристойними даними, останню сьогодні, в нд, але за 10 хв. приходили повідомлення з автовідмовою. Видно, що людина їх не розглядала, нагадує Глобус Прошу порадити як отримати кред. лім. на Радакард?Двічі подавав заявку в ІБ з пристойними даними, останню сьогодні, в нд, але за 10 хв. приходили повідомлення з автовідмовою. Видно, що людина їх не розглядала, нагадує Глобус

Я лише один раз подавав. Судячи по швидкості відмови, вони взагалі не аналізують дані. Вирішив почекати. Хоча по кешбеку цікаві пропозиції... Я лише один раз подавав. Судячи по швидкості відмови, вони взагалі не аналізують дані. Вирішив почекати. Хоча по кешбеку цікаві пропозиції... Искатель Повідомлень: 6353 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1060 раз. Подякували: 4866 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 13:50 Искатель Може, як в Глобусі, допоможе письмове звернення (бажано з обгрунтуванням) + дзвінок з проханням те звернення розглянути? Саме лише така комбінація допомогла отримати там максимальний, окремі звернення не допомогали Visky

Повідомлень: 1531 З нами з: 27.04.10 Подякував: 163 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 13:57 Visky написав: Искатель Може, як в Глобусі, допоможе письмове звернення (бажано з обгрунтуванням) + дзвінок з проханням те звернення розглянути? Саме лише така комбінація допомогла отримати там максимальний, окремі звернення не допомогали Може, як в Глобусі, допоможе письмове звернення (бажано з обгрунтуванням) + дзвінок з проханням те звернення розглянути? Саме лише така комбінація допомогла отримати там максимальний, окремі звернення не допомогали

Я піду іншим шляхом. У місцевому відділенні "Ради", як виявилось, нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.



І, щоб двічі не писати. Вчора відкрив цей Радабокс, було багато емоцій. По-перше, поповнив Мультикард з карти Сенсу. Звідти гроші пішли, на Мультикард - не дійшли. Чекав, чекав, потім почав хвилюватися. Подзвонив на підтримку: "Чекайте 3 банківські дні" - "Які, нафіг, 3 дні, це P2P-переказ?" - "Чекайте 3 банківські дні".

Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився".

Потім хвилин 15 відкривало Радабокс, щоправда, відкрило.



А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію. Можливо, хтось із досвідчених радоводів підкаже. Я піду іншим шляхом. У місцевому відділенні "Ради", як виявилось, нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.І, щоб двічі не писати. Вчора відкрив цей Радабокс, було багато емоцій. По-перше, поповнив Мультикард з карти Сенсу. Звідти гроші пішли, на Мультикард - не дійшли. Чекав, чекав, потім почав хвилюватися. Подзвонив на підтримку: "Чекайте 3 банківські дні" - "Які, нафіг, 3 дні, це P2P-переказ?" - "Чекайте 3 банківські дні".Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився".Потім хвилин 15 відкривало Радабокс, щоправда, відкрило.А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію. Можливо, хтось із досвідчених радоводів підкаже. Искатель Повідомлень: 6353 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1060 раз. Подякували: 4866 раз. Профіль 6 13 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 14:46 Re: Радабанк Искатель написав: Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився". Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився". не ну это ж рада - это норм. Разбаловали вас всякие моно-сенсо-ломбарды...

Искатель написав: А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію. А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію.

Смотреть это не про Раду. Как выплатят - узнаете. Но из опыта (в т.ч. и по другим депо) - день внесения и день снятия сумм - не начислится ничЁ ниКАДА. Не раньше следующего раб.дня. Соответственно если внесли (открыли) на выхах - раньше вторника не начислят ничЁ (если открылись в пятницу - начислять начнут с понедельника)... Начисления за период практически всегда МЕНЬШЕ чем вы рассчитали (правильно) где-то в эксельке. Я так понял за счет округлений - причем на малых суммах отклонения "в сторону меньше" могут быть существенные (за 3 месяца на "евро-конверте" по расчетам выходило что-то в районе 90 центов, фактически выплачивали около 70). По гривне (с бОльшей ставкой и на больших сумма) разница не столь существенная, но тоже есть. В общем будьте готовы что где только можно банк в свою пользу и округлит, и не доплатит и т.п. "это - Рада!" - она такая не ну это ж рада - это норм. Разбаловали вас всякие моно-сенсо-ломбарды...Смотреть это не про Раду. Как выплатят - узнаете. Но из опыта (в т.ч. и по другим депо) - день внесения и день снятия сумм - не начислится ничЁ ниКАДА. Не раньше следующего раб.дня. Соответственно если внесли (открыли) на выхах - раньше вторника не начислят ничЁ (если открылись в пятницу - начислять начнут с понедельника)... Начисления за период практически всегда МЕНЬШЕ чем вы рассчитали (правильно) где-то в эксельке. Я так понял за счет округлений - причем на малых суммах отклонения "в сторону меньше" могут быть существенные (за 3 месяца на "евро-конверте" по расчетам выходило что-то в районе 90 центов, фактически выплачивали около 70). По гривне (с бОльшей ставкой и на больших сумма) разница не столь существенная, но тоже есть. В общем будьте готовы что где только можно банк в свою пользу и округлит, и не доплатит и т.п. "это - Рада!" - она такая WallNutPen Повідомлень: 1408 З нами з: 08.06.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 422 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 14:51 Искатель написав: Visky написав: Искатель Може, як в Глобусі, допоможе письмове звернення (бажано з обгрунтуванням) + дзвінок з проханням те звернення розглянути? Саме лише така комбінація допомогла отримати там максимальний, окремі звернення не допомогали Може, як в Глобусі, допоможе письмове звернення (бажано з обгрунтуванням) + дзвінок з проханням те звернення розглянути? Саме лише така комбінація допомогла отримати там максимальний, окремі звернення не допомогали

Я піду іншим шляхом. У місцевому відділенні "Ради", як виявилось, нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.



І, щоб двічі не писати. Вчора відкрив цей Радабокс, було багато емоцій. По-перше, поповнив Мультикард з карти Сенсу. Звідти гроші пішли, на Мультикард - не дійшли. Чекав, чекав, потім почав хвилюватися. Подзвонив на підтримку: "Чекайте 3 банківські дні" - "Які, нафіг, 3 дні, це P2P-переказ?" - "Чекайте 3 банківські дні".

Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився".

Потім хвилин 15 відкривало Радабокс, щоправда, відкрило.





А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію. Можливо, хтось із досвідчених радоводів підкаже. Я піду іншим шляхом. У місцевому відділенні "Ради", як виявилось, нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.І, щоб двічі не писати. Вчора відкрив цей Радабокс, було багато емоцій. По-перше, поповнив Мультикард з карти Сенсу. Звідти гроші пішли, на Мультикард - не дійшли. Чекав, чекав, потім почав хвилюватися. Подзвонив на підтримку: "Чекайте 3 банківські дні" - "Які, нафіг, 3 дні, це P2P-переказ?" - "Чекайте 3 банківські дні".Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився".Потім хвилин 15 відкривало Радабокс, щоправда, відкрило.А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію. Можливо, хтось із досвідчених радоводів підкаже. В Раді є деяка затримка з зарахуваннями. Двічі виводив кешбек. Перший раз зарахувався десь за півгодини, а вивід ввечері - зранку.

Чи для відкриття Радабоксу достатньо Радакарти, чи він під Мультикард? В Раді є деяка затримка з зарахуваннями. Двічі виводив кешбек. Перший раз зарахувався десь за півгодини, а вивід ввечері - зранку.Чи для відкриття Радабоксу достатньо Радакарти, чи він під Мультикард? Visky

Повідомлень: 1531 З нами з: 27.04.10 Подякував: 163 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 15:12 Visky написав: Чи для відкриття Радабоксу достатньо Радакарти, чи він під Мультикард? Чи для відкриття Радабоксу достатньо Радакарти, чи він під Мультикард?

Достаточно Достаточно Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8180 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6430 раз. Подякували: 21508 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 59606162 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_