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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:21
Visky написав:
Прошу порадити як отримати кред. лім. на Радакард?
Двічі подавав заявку в ІБ з пристойними даними, останню сьогодні, в нд, але за 10 хв. приходили повідомлення з автовідмовою. Видно, що людина їх не розглядала, нагадує Глобус
Я лише один раз подавав. Судячи по швидкості відмови, вони взагалі не аналізують дані. Вирішив почекати. Хоча по кешбеку цікаві пропозиції...
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Додано: Нед 11 тра, 2025 13:50
Искатель Може, як в Глобусі, допоможе письмове звернення (бажано з обгрунтуванням) + дзвінок з проханням те звернення розглянути? Саме лише така комбінація допомогла отримати там максимальний, окремі звернення не допомогали
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Додано: Нед 11 тра, 2025 13:57
Visky написав:Искатель
Може, як в Глобусі, допоможе письмове звернення (бажано з обгрунтуванням) + дзвінок з проханням те звернення розглянути? Саме лише така комбінація допомогла отримати там максимальний, окремі звернення не допомогали
Я піду іншим шляхом. У місцевому відділенні "Ради", як виявилось, нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.
І, щоб двічі не писати. Вчора відкрив цей Радабокс, було багато емоцій. По-перше, поповнив Мультикард з карти Сенсу. Звідти гроші пішли, на Мультикард - не дійшли. Чекав, чекав, потім почав хвилюватися. Подзвонив на підтримку: "Чекайте 3 банківські дні" - "Які, нафіг, 3 дні, це P2P-переказ?" - "Чекайте 3 банківські дні".
Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився".
Потім хвилин 15 відкривало Радабокс, щоправда, відкрило.
А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію. Можливо, хтось із досвідчених радоводів підкаже.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 14:46
Искатель написав:
Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився".
не ну это ж рада - это норм. Разбаловали вас всякие моно-сенсо-ломбарды...
Искатель написав:
А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію.
Смотреть это не про Раду. Как выплатят - узнаете. Но из опыта (в т.ч. и по другим депо) - день внесения и день снятия сумм - не начислится ничЁ ниКАДА. Не раньше следующего раб.дня. Соответственно если внесли (открыли) на выхах - раньше вторника не начислят ничЁ (если открылись в пятницу - начислять начнут с понедельника)... Начисления за период практически всегда МЕНЬШЕ чем вы рассчитали (правильно) где-то в эксельке. Я так понял за счет округлений - причем на малых суммах отклонения "в сторону меньше" могут быть существенные (за 3 месяца на "евро-конверте" по расчетам выходило что-то в районе 90 центов, фактически выплачивали около 70). По гривне (с бОльшей ставкой и на больших сумма) разница не столь существенная, но тоже есть. В общем будьте готовы что где только можно банк в свою пользу и округлит, и не доплатит и т.п. "это - Рада!" - она такая
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Додано: Нед 11 тра, 2025 14:51
Искатель написав: Visky написав:Искатель
Може, як в Глобусі, допоможе письмове звернення (бажано з обгрунтуванням) + дзвінок з проханням те звернення розглянути? Саме лише така комбінація допомогла отримати там максимальний, окремі звернення не допомогали
Я піду іншим шляхом. У місцевому відділенні "Ради", як виявилось, нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.
І, щоб двічі не писати. Вчора відкрив цей Радабокс, було багато емоцій. По-перше, поповнив Мультикард з карти Сенсу. Звідти гроші пішли, на Мультикард - не дійшли. Чекав, чекав, потім почав хвилюватися. Подзвонив на підтримку: "Чекайте 3 банківські дні" - "Які, нафіг, 3 дні, це P2P-переказ?" - "Чекайте 3 банківські дні".
Щоправда, протягом години гроші впали, але, як то кажуть, "осад залишився".
Потім хвилин 15 відкривало Радабокс, щоправда, відкрило.
А ось де тепер дивитися, чи нарахують за вихідні, чи ні, я не зовсім розумію. Можливо, хтось із досвідчених радоводів підкаже.
В Раді є деяка затримка з зарахуваннями. Двічі виводив кешбек. Перший раз зарахувався десь за півгодини, а вивід ввечері - зранку.
Чи для відкриття Радабоксу достатньо Радакарти, чи він під Мультикард?
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Додано: Нед 11 тра, 2025 15:12
Visky написав:
Чи для відкриття Радабоксу достатньо Радакарти, чи він під Мультикард?
Достаточно
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Додано: Нед 11 тра, 2025 19:28
Visky написав:
Чи для відкриття Радабоксу достатньо Радакарти, чи він під Мультикард?
Цілком достатньо для відкриття. А от для зняття, я так розумію, без Мультикарду не обійтись.
Я просто вирішив пошукати альтернативу з точки зору зручності і дохідності. Бо все ж не засунеш на "Заначку" ізіну... у ПУМБі Манібокс - чудова штука, і нарахування миттєві, але...5%.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:30
Искатель написав: Visky написав:
Чи для відкриття Радабоксу достатньо Радакарти, чи він під Мультикард?
Цілком достатньо для відкриття. А от для зняття, я так розумію, без Мультикарду не обійтись.
Я просто вирішив пошукати альтернативу з точки зору зручності і дохідності. Бо все ж не засунеш на "Заначку" ізіну... у ПУМБі Манібокс - чудова штука, і нарахування миттєві, але...5%.
Именно так, снятие без комиссии по Multicard, зачисление без комиссии - RadaCard. Поэтому нужны обе карты.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:50
lloydbanksua написав: Искатель написав: Visky написав:
Чи для відкриття Радабоксу достатньо Радакарти, чи він під Мультикард?
Цілком достатньо для відкриття. А от для зняття, я так розумію, без Мультикарду не обійтись.
Я просто вирішив пошукати альтернативу з точки зору зручності і дохідності. Бо все ж не засунеш на "Заначку" ізіну... у ПУМБі Манібокс - чудова штука, і нарахування миттєві, але...5%.
Именно так, снятие без комиссии по Multicard, зачисление без комиссии - RadaCard. Поэтому нужны обе карты.
Я побачив у додатку, що картку Multicard можна поповнювати з картки іншого банку за один раз на 25000 грн, за день наче(не сфотографував!) - 10 разів, а всього за місяць - там дика цифра. Я до того веду, що і безготівково можна поповнювати Multicard,якщо тягнути з додатку. Тобто по великому рахунку... можна і без Radacard обійтись.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:34
Искатель написав:
Я побачив у додатку, що картку Multicard можна поповнювати з картки іншого банку за один раз на 25000 грн, за день наче(не сфотографував!) - 10 разів, а всього за місяць - там дика цифра. Я до того веду, що і безготівково можна поповнювати Multicard,якщо тягнути з додатку. Тобто по великому рахунку... можна і без Radacard обійтись.
Но если нужно СЕПить или P2P, то тут уже RadaCard как раз и пригодится.
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