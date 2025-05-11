RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:01

  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Я побачив у додатку, що картку Multicard можна поповнювати з картки іншого банку за один раз на 25000 грн, за день наче(не сфотографував!) - 10 разів, а всього за місяць - там дика цифра. Я до того веду, що і безготівково можна поповнювати Multicard,якщо тягнути з додатку. Тобто по великому рахунку... можна і без Radacard обійтись.

Но если нужно СЕПить или P2P, то тут уже RadaCard как раз и пригодится.


Звичайно! Причому без кредитного ліміта, щоб не загашати мінус, а просто поповнювати.
Искатель
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4866 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:04

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Я побачив у додатку, що картку Multicard можна поповнювати з картки іншого банку за один раз на 25000 грн, за день наче(не сфотографував!) - 10 разів, а всього за місяць - там дика цифра. Я до того веду, що і безготівково можна поповнювати Multicard,якщо тягнути з додатку. Тобто по великому рахунку... можна і без Radacard обійтись.

Но если нужно СЕПить или P2P, то тут уже RadaCard как раз и пригодится.


Звичайно! Причому без кредитного ліміта, щоб не загашати мінус, а просто поповнювати.

А лимит они и не дают) Уже 2 раза пробовал) Больше просить не буду.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:18

lloydbanksua
Пробував більше багато разів, навіть у відділення заходив. На відділенні підтвердили, що часто дають відмови. Я не знайшов жодного(!) власника кредитного ліміту Радабанк. Хто має кредитний ліміт в Радабанку?
Востаннє редагувалось tarasum в Пон 12 тра, 2025 06:31, всього редагувалось 1 раз.
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 717
З нами з: 16.10.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 03:05

tarasum Є такі, писали, що купували ОВДП кредитними, правда бачу, що скільки не проси в кінці на підпис формується договір всього на 10 т і то відмовляють.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 27.04.10
Подякував: 164 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 05:27

  Visky написав:tarasum Є такі, писали, що купували ОВДП кредитними, правда бачу, що скільки не проси в кінці на підпис формується договір всього на 10 т і то відмовляють.

Схоже так і є. Мені парили їх кредитку. Давали аж 9К, і казали, що це дуже багато
Hemi
 
Повідомлень: 253
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 06:38

  Visky написав:tarasum Є такі, писали, що купували ОВДП кредитними, правда бачу, що скільки не проси в кінці на підпис формується договір всього на 10 т і то відмовляють.

У відділенні сказали, якщо є ліміт в Приватбанку чи Монобанк,то зразу відмова. Договір що формується,це як зразок,ніщо він не означає. Рада навіть не стукає в Убкі, жодного власника кредитного ліміту не знайшов на форумі (
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 717
З нами з: 16.10.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (626)
12.05.2025 06:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.