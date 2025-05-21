|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 тра, 2025 07:24
Re: Радабанк
Підкажіть безготівковий переказ на мультікард зарахування без комісії?
Додано: П'ят 16 тра, 2025 08:57
Додано: Чет 22 тра, 2025 02:41
Чи десь можна дивитися поточне нарахування %% в Радабоксі, чи лише з 1го числа, при зарахуванні?
Підтримка Ради націлена на відфудболювання запитів і проблем, включають "дурочку", як по Райкіну: ти запитуєш їх про насоси, відповідають про колеса, а при наполяганні дати відповідь по суті запиту, безкінечно будуть повторювати, що відповідь надана і проблем у банки немає
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|