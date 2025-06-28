RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:00

Re: Радабанк

  Искатель написав:нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.

Вдалося цим шляхом КЛ отримати?
Arbitr
 
Повідомлень: 367
З нами з: 07.11.08
Подякував: 62 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 04:08

  Arbitr написав:
  Искатель написав:нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.

Вдалося цим шляхом КЛ отримати?

Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1683
З нами з: 22.04.20
Подякував: 80 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 09:23

Re: Радабанк

А для участі в Нацкешбеку обовязково відкривати карту НК, чи достатньо, як, наприклад, в Сенсі під'єднати радакарту до участі?
Arbitr
 
Повідомлень: 367
З нами з: 07.11.08
Подякував: 62 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:18

  Arbitr написав:А для участі в Нацкешбеку обовязково відкривати карту НК, чи достатньо, як, наприклад, в Сенсі під'єднати радакарту до участі?

Достатньо під'єднати радакарту до участі
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2509 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 62636465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8976)
28.06.2025 12:15
izibank (3412)
28.06.2025 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.