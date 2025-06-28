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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:00
Искатель написав:
нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.
Вдалося цим шляхом КЛ отримати?
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Arbitr
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Додано: Суб 28 чер, 2025 04:08
Arbitr написав: Искатель написав:
нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.
Вдалося цим шляхом КЛ отримати?
Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 09:23
А для участі в Нацкешбеку обовязково відкривати карту НК, чи достатньо, як, наприклад, в Сенсі під'єднати радакарту до участі?
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Додано: Суб 28 чер, 2025 11:18
Arbitr написав:
А для участі в Нацкешбеку обовязково відкривати карту НК, чи достатньо, як, наприклад, в Сенсі під'єднати радакарту до участі?
Достатньо під'єднати радакарту до участі
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ramzes4
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