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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:00
Искатель написав:
нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.
Вдалося цим шляхом КЛ отримати?
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Arbitr
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Додано: Суб 28 чер, 2025 04:08
Arbitr написав: Искатель написав:
нач.відділення - стара знайома (перейшла з іншого банку). Спробую звернутись за допомогою, я у неї свого часу був у ВІПах, може, допоможе.
Вдалося цим шляхом КЛ отримати?
Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 09:23
А для участі в Нацкешбеку обовязково відкривати карту НК, чи достатньо, як, наприклад, в Сенсі під'єднати радакарту до участі?
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Arbitr
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Додано: Суб 28 чер, 2025 11:18
Arbitr написав:
А для участі в Нацкешбеку обовязково відкривати карту НК, чи достатньо, як, наприклад, в Сенсі під'єднати радакарту до участі?
Достатньо під'єднати радакарту до участі
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ramzes4
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Додано: Суб 28 чер, 2025 16:25
Radacard - пластик можна замовити у додатку за 100 грн, а якщо прийти її оформляти у відділенні пластик відразу отримати можна, чи треба теж замовляти за 100 грн?
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Arbitr
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Додано: Суб 28 чер, 2025 17:13
Arbitr написав:
Radacard - пластик можна замовити у додатку за 100 грн, а якщо прийти її оформляти у відділенні пластик відразу отримати можна, чи треба теж замовляти за 100 грн?
Якщо у відділенні, то одразу дають картку instant.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 28 чер, 2025 17:25
lloydbanksua
Безплатно, але без імені?
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Arbitr
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Додано: Суб 28 чер, 2025 17:44
lloydbanksua написав:
Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
Це не налили,.. капнули
Чому 200, чи який там максимум, не запросили?
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Додано: Суб 28 чер, 2025 17:53
Arbitr написав:
Radacard - пластик можна замовити у додатку за 100 грн, а якщо прийти її оформляти у відділенні пластик відразу отримати можна, чи треба теж замовляти за 100 грн?
Можна з віртуальної перейти на пластик безкоштовно, але двічі у відділення "пиляти": подати заяву і забрати. Просив подати заяву в ел.формі, то відмовили, потім погодилися але так і не надіслали бланк
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Додано: Суб 28 чер, 2025 18:05
Arbitr написав:lloydbanksua
Безплатно, але без імені?
Так, безкоштовно, без імені.
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