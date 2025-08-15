Промах!
18%-23%=13,86%, що перевищує поточні ставки ОВДП з погашенням в цьому році, тобто за аналогічний 3-міс. період. Та ще й колега nord сотку докидає.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 сер, 2025 01:12
Додано: Сер 13 сер, 2025 06:45
Зато я могу в любой будний день (кроме выходных) досрочно продать облигации, если нужны деньги, а не замораживать их на 3 месяца.
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:59
Зате я можу купити овдп за рахунок кредитного ліміту, а не заморожувати свої гроші на три місяца. Та і по відсоткам я недавно купував під 14,5% , хоча зараз відсотки трохи знизили.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:59
Радабанк
Вчера после окончания депозита в ПУМБ перечислил сюда на свою радакарт 90к грн (3 платежа по 29999 со своей карты) для открытия депозита. Карту и деньги почти сразу заблокировали (сослались на ДКБО "до з'ясування суті операції) и попросили предоставить три квитанции на перевод средств из ПУМБ. Квитанции предоставил, сказали ждать до 30 дней разблокировки средств .
Через две недели у жены заканчивается депозит в ПУМБ - хотел перечислить сюда и открыть депозит, но наверно не буду
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, lloydbanksua і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|