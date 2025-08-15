RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 01:12

  lloydbanksua написав:Коли є ОВДП, депозити абсолютно не цікаві.
Промах!
18%-23%=13,86%, що перевищує поточні ставки ОВДП з погашенням в цьому році, тобто за аналогічний 3-міс. період. Та ще й колега nord сотку докидає.
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 06:45

  Visky написав:
  lloydbanksua написав:Коли є ОВДП, депозити абсолютно не цікаві.
Промах!
18%-23%=13,86%, що перевищує поточні ставки ОВДП з погашенням в цьому році, тобто за аналогічний 3-міс. період. Та ще й колега nord сотку докидає.

Зато я могу в любой будний день (кроме выходных) досрочно продать облигации, если нужны деньги, а не замораживать их на 3 месяца.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:59

  Visky написав:
  lloydbanksua написав:Коли є ОВДП, депозити абсолютно не цікаві.
Промах!
18%-23%=13,86%, що перевищує поточні ставки ОВДП з погашенням в цьому році, тобто за аналогічний 3-міс. період. Та ще й колега nord сотку докидає.

Зате я можу купити овдп за рахунок кредитного ліміту, а не заморожувати свої гроші на три місяца. Та і по відсоткам я недавно купував під 14,5% , хоча зараз відсотки трохи знизили.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:59

Радабанк

Вчера после окончания депозита в ПУМБ перечислил сюда на свою радакарт 90к грн (3 платежа по 29999 со своей карты) для открытия депозита. Карту и деньги почти сразу заблокировали (сослались на ДКБО "до з'ясування суті операції) и попросили предоставить три квитанции на перевод средств из ПУМБ. Квитанции предоставил, сказали ждать до 30 дней разблокировки средств :cry: .
Через две недели у жены заканчивается депозит в ПУМБ - хотел перечислить сюда и открыть депозит, но наверно не буду :D
