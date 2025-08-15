|
|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 сер, 2025 01:12
lloydbanksua написав:
Коли є ОВДП, депозити абсолютно не цікаві.
Промах!
18%-23%=13,86%, що перевищує поточні ставки ОВДП з погашенням в цьому році, тобто за аналогічний 3-міс. період. Та ще й колега nord сотку докидає.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1727
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 13 сер, 2025 06:45
Visky написав: lloydbanksua написав:
Коли є ОВДП, депозити абсолютно не цікаві.
Промах!
18%-23%=13,86%, що перевищує поточні ставки ОВДП з погашенням в цьому році, тобто за аналогічний 3-міс. період. Та ще й колега nord сотку докидає.
Зато я могу в любой будний день (кроме выходных) досрочно продать облигации, если нужны деньги, а не замораживать их на 3 месяца.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1715
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:59
Visky написав: lloydbanksua написав:
Коли є ОВДП, депозити абсолютно не цікаві.
Промах!
18%-23%=13,86%, що перевищує поточні ставки ОВДП з погашенням в цьому році, тобто за аналогічний 3-міс. період. Та ще й колега nord сотку докидає.
Зате я можу купити овдп за рахунок кредитного ліміту, а не заморожувати свої гроші на три місяца. Та і по відсоткам я недавно купував під 14,5% , хоча зараз відсотки трохи знизили.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 3188
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:59
Вчера после окончания депозита в ПУМБ перечислил сюда на свою радакарт 90к грн (3 платежа по 29999 со своей карты) для открытия депозита. Карту и деньги почти сразу заблокировали (сослались на ДКБО "до з'ясування суті операції) и попросили предоставить три квитанции на перевод средств из ПУМБ. Квитанции предоставил, сказали ждать до 30 дней разблокировки средств
.
Через две недели у жены заканчивается депозит в ПУМБ - хотел перечислить сюда и открыть депозит, но наверно не буду
-
sergise
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:31
sergise написав:
(3 платежа по 29999 со своей карты)
СЕП чи п2п?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16729
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 1755 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:30
greenozon написав: sergise написав:
(3 платежа по 29999 со своей карты)
СЕП чи п2п?
P2P скорее всего, т.к. в ПУМБе СЕП платный.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1715
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:02
lloydbanksua да , p2p
-
sergise
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:10
p2p для банків = анонімка!
тому нічого дивного що вазбуділся фіншмон
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16729
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 1755 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:24
greenozon написав:
p2p для банків = анонімка!
тому нічого дивного що вазбуділся фіншмон
Збудився - ок, але чого цей "стояк" має бути до 30 днів, якщо людина надала необхідні квитанції? Тут Радабанк трохи о..їв, а може й не трохи
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 399
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, melkh
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|