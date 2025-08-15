|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 сер, 2025 08:45
Радабанк
Зашел вчера в отделение. Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн., который устанавливается на год. Для того чтобы точно разблокировать средства ко вторнику посоветовали поднять лимит (было достаточно предоставить ок7) и распечатать и подписать квитанции подтверждающие перечисление со своего счёта для отдельного заявления на разблокировку. Что и было сделано.
|