RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:37

  Искатель написав:
  Сибарит написав:
  Искатель написав:У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили

Ему сообщили, что это финмон?
Банк временами просто тупит.

Звісно, повідомили спеціалісти
може прізвище-ім'я збігаються з якимось підсанкційним. Деякі банки за таке одразу в касі тригеряться на блок.
flysoulfly
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1912 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:19

Застосунок не працює. Гаряча лінія морозиться.
nord
 
Повідомлень: 606
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:43

  nord написав:Застосунок не працює. Гаряча лінія морозиться.

Заработало
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9012
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6491 раз.
Подякували: 21667 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Richi і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (683)
24.10.2025 10:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.