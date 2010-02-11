|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:28
Мне почему то кажется что уже купили)
sergiiperedrii
Повідомлень: 4
З нами з: 26.09.25
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:32
Спрос в разы больше чем предложения, а буратин хватает)
sergiiperedrii
Повідомлень: 4
З нами з: 26.09.25
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:06
jabba написав:
настоящее золото - его можно купить в один клик на любой просадке цены, в отличие от резанных брусков.
Настояще золото - це метал з хімічного елементy aurum. Фізичні злитки.
"Бумажне"- як і акції, і обліги - не настояще. Найнастоящіше - фізичне, і не пудри мозки людям. Придумав своє визначення слова "настояще" і плутає людей.
won
Повідомлень: 127
З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 14 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:25
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Як купити дорогоцінні метали
Які ризики Ви вважаєте найсерйознішими під час таких інвестицій — підробки, волатильність чи податкові аспекти?
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5193
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 2062 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:57
Обновленные данные..8000 до 1 марта
vodsi339
Повідомлень: 6
З нами з: 10.01.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
