В общем, прикольно...
Додано: Вів 04 лис, 2025 22:19
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:09
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:23
Я якраз був у відділенні банку (знімав валюту + трохи гривні заніс покласти), відкривав новий депозит і... так, довелось потрясти. +1%, я гадаю, у всіх тільки так і випадає, просто оголосили акцію, щоб питань було менше.
Щодо депозитів: якщо на картці лежить рівно 10 000 грн, то відкрити депозит можна лише на 9999,99 грн, хоч одна копійка має лишитись. Сказали "Тепер так" із депозитами, майте на увазі.
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:10
Искатель
Так всегда делается. Один "выигрыш" на максимальную сумму, сразу определено, кому, парочка поменьше, тоже известно заранее, всем остальным - стандартный.
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:19
Додано: Пон 10 лис, 2025 16:32
Re: Радабанк
Мой депозит закончится 29 декабря. За день до окончания "акции". Вот и буду думать, "трясти или не трясти" .
Додано: П'ят 26 гру, 2025 23:52
Хтось вже аналізував зміни в тарифах?
Мені щось дуже не подобається оцей ліміт в 50000 грн на перекази між власними рахунками. Треба детально з'ясувати, на які саме операції він діє.
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:45
Цей ліміт діє тільки для переказів між власними картковими рахунками. Якщо кілька радакарток, то по кожній окремий ліміт. Додатково встановлюється окремий ліміт на перекази на карткові рахунки інших осіб в межах банку, він не сумується з лімітом на перекази на власні карткові рахунки.
