Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:27

Re: Психологія та саморозвиток

Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:54

Технопессимисты предупреждают: ИИ заберет вашу работу, сделает бедных еще беднее, а богатых — еще богаче. Они преувеличивают? Посмотрите новый выпуск шоу «Мы не знаем» — о том, чему скоро научатся нейросети и как это изменит жизнь на планете

В конце 2025-го уже сложно представить жизнь без ИИ. Одним только ChatGPT пользуется 800 миллионов человек — каждый десятый на планете. Даже если вы намеренно избегаете нейросетей, вы все равно постоянно с ними сталкиваетесь: в интернет-поисковике или, скажем, в твиттере.

Чему нейросети научатся в ближайшие пару лет? А еще через пару лет? Как это перевернет интернет — а также наши смартфоны, личную жизнь, работу в конце концов? Правы ли те, кто предрекает скорое крушение рынка труда? И стоит ли уже сейчас начать что-то предпринимать?

В новом выпуске «Мы не знаем» свои прогнозы (довольно мрачные) дают сразу два эксперта по ИИ — Степан Гершуни и Денис Ширяев. А заодно рассказывают, какие ИИ-инструменты предпочитают сами.

Посмотрите этот выпуск, поставьте ему лайк и напишите комментарий. Это очень поможет в продвижении!

А еще подпишитесь на наш канал, мы там каждую неделю выпускаем интересные видео. Поддержать ролики можно лайком, комментарием, донатом (став спонсором канала) или через функцию «суперспасибо».

