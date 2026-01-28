Искатель написав:Хтось вже аналізував зміни в тарифах? Мені щось дуже не подобається оцей ліміт в 50000 грн на перекази між власними рахунками. Треба детально з'ясувати, на які саме операції він діє.
Цей ліміт діє тільки для переказів між власними картковими рахунками. Якщо кілька радакарток, то по кожній окремий ліміт. Додатково встановлюється окремий ліміт на перекази на карткові рахунки інших осіб в межах банку, він не сумується з лімітом на перекази на власні карткові рахунки.
Ну, ось наприклад, як буде рахуватися поповнення RADAbox і повернення з нього на картку? У мене є Радакард і Мультикард, перерахування між ними іде у ліміт. І ще багато-багато питань.
На каналі "Картковий клуб" якраз піднімали це питання, практично всі питання знялись. Але необхідність тепер тримати 2 RADAbox замість одного - це дуже незручно.
Прочитав в огляді Мінфіна про підняття депоставок Радою, але там помилково зазначено 15,25% замість 17,25%, тому не зовсім ясно. Тож питаю тут.
Якщо 17,25% це ставка по депо 'Максимальний' (тобто з виплатою в кінці) на 370 днів, то яка актуальна ставка по 'Вигідному' (зі щомісячною виплатою) на 370 днів, 16,75%? Чи додають до цих ставок +1% за розміщення через додаток (як зазначено на сайті Ради) чи ці ставки вже з урахуванням добавки?