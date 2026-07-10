|
|
|
Радабанк
|
+ Добавить
тему
|
Ответить
на тему
|
Следить
за темой
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Добавлено: Пн 11 май, 2026 07:33
lloydbanksua писал(а):WallNutPen
тут нормальный льготный период, в 0 выводить не нужно, в отличие от Райфа и Газмяса.
Дякую. Вже наприкінці квітня зміг впевнитись на практиці. Мене збив з пантелику коментар на валетпро (який до речі використовує і ШІ, надаючі в підсумку не коректну інформацію). Ну і коментарі підтримки Ради в телеграмі, телефоном і спеціаліста у відділенні були м'яко кажучи дуже суперечливими. Втім ризикнув, не виводив нуль а сплатив лише те, що вказував додаток як суму погашення щоб залишатись в пільговому - все в підсумку добре. Ще раз дякую
-
WallNutPen
-
-
- Сообщения: 1568
- С нами с: 08.06.20
- Благодарил (а): 48 раз.
- Поблагодарили: 496 раз.
-
-
-
-
1
Добавлено: Чт 28 май, 2026 17:44
Тут є рефералка для входу?
-
valya
-
-
- Сообщения: 1952
- С нами с: 31.10.12
- Благодарил (а): 687 раз.
- Поблагодарили: 131 раз.
-
-
-
-
Добавлено: Чт 28 май, 2026 18:13
valya писал(а):
Тут є рефералка для входу?
Ні, немає.
-
lloydbanksua
-
-
- Сообщения: 1814
- С нами с: 22.04.20
- Благодарил (а): 83 раз.
- Поблагодарили: 233 раз.
-
-
-
-
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:13
Як часто буває з нашими банками - "завжди є куди падати нижче".
Не нарахували кешбек за квитки в кіно ("Планета Кіно"). Питаю і після окремого запиту отримав шикарну відповідь "Даний магазин/сервіс/продавець знаходиться у чорному списку тому по даній операції не було нараховано кешбеку по даній програмі лояльності"
-
nickvp
-
-
- Сообщения: 568
- С нами с: 16.10.14
- Благодарил (а): 27 раз.
- Поблагодарили: 77 раз.
-
-
-
-
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:30
nickvp писал(а):
Як часто буває з нашими банками - "завжди є куди падати нижче".
Не нарахували кешбек за квитки в кіно ("Планета Кіно"). Питаю і після окремого запиту отримав шикарну відповідь "Даний магазин/сервіс/продавець знаходиться у чорному списку тому по даній операції не було нараховано кешбеку по даній програмі лояльності"
Дякую за досвід. Зрозуміло, що ще потрібно цікавитись і так званим чорним списком, а просто не мати справ з ними. А вот цікаво, чи можуть вони дати чорний список?
-
valya
-
-
- Сообщения: 1952
- С нами с: 31.10.12
- Благодарил (а): 687 раз.
- Поблагодарили: 131 раз.
-
-
-
-
|
|
+ Добавить
тему
|
Ответить
на тему
|
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2
Модераторы:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|