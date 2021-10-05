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Обслуговування в українських
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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:41

Re: РВС Банк

Клоуни.
8.12 підняли, 9.12 опустили до 4%
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 03:22

Есть виртуалку, по которой ежемесячно снимают по 10 за смс.
Если обнулить, счёт уйдет в минус?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:54

la9

да.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:02

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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:19

Скажите, а где сейчас можно юзать виртуалку? Где от нее может быть толк?
Можно в личку
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:29

  la9 написав:Есть виртуалку, по которой ежемесячно снимают по 10 за смс.
Если обнулить, счёт уйдет в минус?

У меня по заблокированной карте уже минус за несколько месяцев оповещений )) я один раз все загасил и заблочил - а они меня дальше в минус вгоняют - я принципиально платить не буду, это какой то цирк. Мне нужно изза границы ехать, чтобы отключить оповещения по заблокированной карте? Пусть в суд подают или коллекторам долг продадут.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 07:16

Заканчиваются депозиты в гривне, долларе и евро. Открывались без карт в отделении. Можно ли открыть удаленно виртуалки и потом выплатить через приложение? Сейчас нет возможности приехать.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:24

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishenn ... u-poryadku
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:37

  greenozon написав:https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishennya-schodo-zastosuvannya-zahodu-vplivu-do-at-rvs-bank-skasovano-v-sudovomu-poryadku
що чутно по комунальних
sens
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