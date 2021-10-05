Клоуни.
8.12 підняли, 9.12 опустили до 4%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:41
Re: РВС Банк
Клоуни.
8.12 підняли, 9.12 опустили до 4%
Додано: Нед 15 січ, 2023 03:22
Есть виртуалку, по которой ежемесячно снимают по 10 за смс.
Если обнулить, счёт уйдет в минус?
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:02
Кешбек для банківських карт MasterCard World
У січні, для карток MasterCard World від «RwSbank», встановлено cash back в наступному розмірі:
- Медицина та краса – 1%
- Продукти – 0,9%
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Детально читати тут: https://news.finance.ua/ua/keshbek-dlya ... card-world
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:19
Скажите, а где сейчас можно юзать виртуалку? Где от нее может быть толк?
Можно в личку
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:29
У меня по заблокированной карте уже минус за несколько месяцев оповещений )) я один раз все загасил и заблочил - а они меня дальше в минус вгоняют - я принципиально платить не буду, это какой то цирк. Мне нужно изза границы ехать, чтобы отключить оповещения по заблокированной карте? Пусть в суд подают или коллекторам долг продадут.
Додано: Пон 23 січ, 2023 07:16
Заканчиваются депозиты в гривне, долларе и евро. Открывались без карт в отделении. Можно ли открыть удаленно виртуалки и потом выплатить через приложение? Сейчас нет возможности приехать.
Додано: Чет 16 бер, 2023 09:24
Додано: Чет 16 бер, 2023 10:37
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