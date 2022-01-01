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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:14

Недавно был у РВС такой неплохой вариант - 17,15% на год авансом. При повторном размещении полученных вперёд процентов можно было в итоге достичь что-то вроде 20,20%. Но РВС решил от годичного избавиться. Но оставил никому не интересный 17% авансом на полгода.
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:14

готовимся к вылету

Сьогодні Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ще одному народному депутату. За нашою інформацією, мова йде про Руслана Демчака - нардепа VІІІ скликання від «Блоку Порошенка».

Екс-заступник Голови комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності підозрюється у відмиванні брудних грошей та легалізації злочинного майна. Для цього колишній нардеп укладав штучні біржові угоди.

Також Демчака звинувачують у маніпуляціях на фондовій біржі, завдяки яким він отримав 20 млн грн.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:42

  vitaliiangel написав:
Сьогодні Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ще одному народному депутату. За нашою інформацією, мова йде про Руслана Демчака - нардепа VІІІ скликання від «Блоку Порошенка».

Екс-заступник Голови комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності підозрюється у відмиванні брудних грошей та легалізації злочинного майна. Для цього колишній нардеп укладав штучні біржові угоди.

Також Демчака звинувачують у маніпуляціях на фондовій біржі, завдяки яким він отримав 20 млн грн.

Не спишіть і будете першими
sens
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РВС в моей рекламе уже депозиты онлайн открывает.
Когда ж на самом деле появится возможность открывать депозиты в приложении?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:41

%% за вкладом

Щось вже майже 10-та ранку, а %% за вкладом немає. Завжди було до 9-тої. На гарячці не відповідають, ані по телефону, ані у ФБ, ані у Телеграм...
Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:01

  Annet_ написав:Щось вже майже 10-та ранку, а %% за вкладом немає. Завжди було до 9-тої. На гарячці не відповідають, ані по телефону, ані у ФБ, ані у Телеграм...

Залягли на дно...
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