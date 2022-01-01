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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:30
tarasum написав:
Чим цікавий вклад комунальний?
Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально
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sens
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:38
фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
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vitaliiangel
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2
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:54
vitaliiangel написав:
фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
Умова депозиту _ від 100000 грн
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sens
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Додано: Пон 01 кві, 2024 17:52
sens написав: tarasum написав:
Чим цікавий вклад комунальний?
Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально
Цікава гра. По досвіду, витягується +- різне? опалення витягається? Чи більшість газ, вивезення побутові відходи, хол.вода (що найдешевше.) Ну, і якщо нема газу, та постачання гарячої води, є великий шанс піймати облизня за 2 спроби
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:22
vitaliiangel написав:
фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
Хто не ризикує, той з фгв близько не знайомий.
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nord
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:11
nord написав: vitaliiangel написав:
фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
Хто не ризикує, той з фгв близько не знайомий.
не такий страшний фонд грабування, як його малюють
P.S.
перший мій "збитий банк" неньки - Україна, а до того "ощадСРСР, чи як його там", я ще Павлівську рехворму помню.
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Пон 01 кві, 2024 10:11
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