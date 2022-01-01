ShtormK написав:Шановні учасники форуму! Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень? Будемо щиро вдячні!
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏 У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі: 💄 краса та медицина – 0,9% 🍎 продукти – 0,8% ☕️ кафе та ресторани – 0,7% Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
ShtormK написав:Шановні учасники форуму! Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень? Будемо щиро вдячні!
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏 У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі: 💄 краса та медицина – 0,9% 🍎 продукти – 0,8% ☕️ кафе та ресторани – 0,7% Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
ShtormK написав:Шановні учасники форуму! Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень? Будемо щиро вдячні!
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏 У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі: 💄 краса та медицина – 0,9% 🍎 продукти – 0,8% ☕️ кафе та ресторани – 0,7% Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏 У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі: 💄 краса та медицина – 0,9% 🍎 продукти – 0,8% ☕️ кафе та ресторани – 0,7% Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Це не бонуси, а сльози... [/quote] Це хоч "чистими"?[/quote]
чистими наче лише ТАС (Вері) дає решту все дуже брудне
Сьогодні не працювало відділення на вул. Прорізна (Київ). Банкомат був вимкнутий. Охоронник туманно щось говорив про якусь перевірку. На гарячій лінії сказали, що йдуть технічні роботи. Завтра побачимо...