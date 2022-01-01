RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:30

  candidat написав:Вопрос обладателям депозита Коммунальный. Вам, когда вытаскиваете карточку на холодную воду, оплачивают водоотведение только холодной воды, или горячей тоже?

Водовідведення взагалі не оплачує, оскільки в платіжці водовідведення йде як окрема послуга.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 636
З нами з: 08.09.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:12

Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 298
З нами з: 12.05.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 09:43

  ShtormK написав:Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!


Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!

джерело https://www.facebook.com/RwSbank/?locale=uk_UA
greenozon
 
Повідомлень: 16542
З нами з: 01.06.14
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:04

  greenozon написав:
  ShtormK написав:Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!


Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!

Це не бонуси, а сльози... :cry:
nord
 
Повідомлень: 574
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:07

  nord написав:
  greenozon написав:
  ShtormK написав:Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!


Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!

Це не бонуси, а сльози... :cry:

Це хоч "чистими"?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1660
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:29

--

Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!

Це не бонуси, а сльози... :cry:[/quote]
Це хоч "чистими"?[/quote]

чистими наче лише ТАС (Вері) дає
решту все дуже брудне :)
greenozon
 
Повідомлень: 16542
З нами з: 01.06.14
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:23

greenozon
Хто б сумнівався... :wink:
nord
 
Повідомлень: 574
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:41

Сьогодні не працювало відділення на вул. Прорізна (Київ). Банкомат був вимкнутий. Охоронник туманно щось говорив про якусь перевірку. На гарячій лінії сказали, що йдуть технічні роботи. Завтра побачимо...
nord
 
Повідомлень: 574
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:02

Re: РВС Банк

Переказ з карти на карту іншого банку можливий без комісії, по ІВАН наприклад?
Incasso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 22.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:41

Відсотки по депозитах не ринкові. Пошукаю щось краще.
nord
 
Повідомлень: 574
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 219, 220, 221
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2207 1102597
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 кві, 2025 09:48
Howl
Банк Глобус 1 ... 165, 166, 167
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1665 739513
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 кві, 2025 22:12
Amethyst
Ідея Банк 1 ... 71, 72, 73
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
720 431493
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 кві, 2025 14:26
won

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.