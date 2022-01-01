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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 11:02
Уже четвертый месяц в скретч-картах по Коммунальному мусор, мусор, и ещё раз мусор. Ну, в смысле, услуга по вывозу мусора.
Это капец! У них, похоже, все или почти все карточки одинаковые. В очереди ещё люди стояли, у них тоже мусор.
Это у всех так? Или где-то есть разнообразие скретч-карточек?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:55
candidat написав:
Уже четвертый месяц в скретч-картах по Коммунальному мусор, мусор, и ещё раз мусор. Ну, в смысле, услуга по вывозу мусора.
Это капец! У них, похоже, все или почти все карточки одинаковые. В очереди ещё люди стояли, у них тоже мусор.
Это у всех так? Или где-то есть разнообразие скретч-карточек?
Cтавки у них тоже "мусор".
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