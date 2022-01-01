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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 11:02

Уже четвертый месяц в скретч-картах по Коммунальному мусор, мусор, и ещё раз мусор. Ну, в смысле, услуга по вывозу мусора.
Это капец! У них, похоже, все или почти все карточки одинаковые. В очереди ещё люди стояли, у них тоже мусор.
Это у всех так? Или где-то есть разнообразие скретч-карточек?
candidat
 
Повідомлень: 1400
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Подякував: 5 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:55

  candidat написав:Уже четвертый месяц в скретч-картах по Коммунальному мусор, мусор, и ещё раз мусор. Ну, в смысле, услуга по вывозу мусора.
Это капец! У них, похоже, все или почти все карточки одинаковые. В очереди ещё люди стояли, у них тоже мусор.
Это у всех так? Или где-то есть разнообразие скретч-карточек?

Cтавки у них тоже "мусор". :cry:
nord
 
Повідомлень: 581
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
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