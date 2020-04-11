RSS
РВС Банк

РВС Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #

Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 10:02

Уже четвертый месяц в скретч-картах по Коммунальному мусор, мусор, и ещё раз мусор. Ну, в смысле, услуга по вывозу мусора.
Это капец! У них, похоже, все или почти все карточки одинаковые. В очереди ещё люди стояли, у них тоже мусор.
Это у всех так? Или где-то есть разнообразие скретч-карточек?
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 11:55

  candidat написав:Уже четвертый месяц в скретч-картах по Коммунальному мусор, мусор, и ещё раз мусор. Ну, в смысле, услуга по вывозу мусора.
Это капец! У них, похоже, все или почти все карточки одинаковые. В очереди ещё люди стояли, у них тоже мусор.
Это у всех так? Или где-то есть разнообразие скретч-карточек?

Cтавки у них тоже "мусор". :cry:
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:26
Re: РВС Банк

Re: РВС Банк

В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 03:46

  wolt450 написав:В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші

При таких ставках залишків, мабуть, не густо...
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:12

  wolt450 написав:В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші

Ви про Фонд натякаєте?
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:13

Отделения и банкоматы

Информационное сообщение о закрытии отделений
21.10.2025
Информируем вас, что 30 октября 2025 будет последним рабочим днем с клиентами для следующих отделений АО «РВС БАНК»:



➤ Шевченковское отделение (г. Киев, ул. Саксаганского, 96)
➤ Шевченковское отделение №2 (г. Киев, ул. Белорусская, 8)
➤ Львовское отделение №1 (г. Львов, ул. Кульпарковская, 99-Б)
➤ Винницкое отделение (г. Винница, ул. Гоголя, 1)
➤ Одесское отделение №1 (г. Одесса, ул. Канатная, 97)
➤ Днепровское отделение (г. Днепр, просп. Гагарина, 123)
➤ Ужгородское отделение №1 (Закарпатская обл., г. Ужгород, Киевская набережная, 4)



С 31 октября 2025 г. обслуживание клиентов будет осуществляться через Подольское отделение №1 АО «РВС БАНК» по адресу: 04071, г. Киев, ул. Введенская, 29/58.



Все счета будут автоматически переведены в Подольское отделение №1.
Если обслуживание в этом отделении для вас неудобно, вы можете:


● получить средства со счетов и вкладов без потери начисленных процентов;
● закрыть счета;
● перевести средства в другой банк или отделение.



Также просим закрыть депозитарные ящики в указанных отделениях до 30 октября 2025 года.



Спасибо за понимание и сотрудничество!
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:51

Похоже скоро конец этой банкопомойке.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 01:15

  Порт написав:Похоже скоро конец этой банкопомойке.

пора
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 14:22

  Порт написав:Похоже скоро конец этой банкопомойке.

Есть предпосылки?
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 09:28

Кто-нибудь ещё тащит скретч-карты по Коммунальному? Что-то последние месяца три опять только придомовая территория и вывоз мусора. Заявляют же выбор из коммунальных услуг. Всего две услуги - это разве выбор? У всех так или другое попадается?

Что происходит с депозитами со всякими лотереями типа Коммунального, когда банк перепродается новому владельцу? Должен ли новый владелец продолжать проводить выбор скретч-карт? Или программы лояльности его обычно не интересуют, и будет платить только %% по основному договору?
  #
Зараз обговорюється
Sense Bank (15165)
30.10.2025 09:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
