РВС Банк - неплатоспроможний

РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:57

  wolt450 написав:В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші

як дізнались?)
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 00:44

  24589 написав:
  wolt450 написав:В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші

як дізнались?)
у відділенні казали
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:13

Як отримати через Дію в Ідея-банк?

Як працює виплата від Фонду через Дію? Хтось робив це? На сайті Фонду написано "Виплати також проводяться за допомогою мобільного додатку Порталу Дія і їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ «Ідея Банк»." Я зайшов в Дію, хотів отримати у банк Ідея, але в Дії написано, что гроші зарахуються на Дія.Картку. Але ж мені потрібно, що на картку Ідея-банку. Спілкувався з підтримкою і Дії, і Ідея-банку, вони нічого не змогли відповісти.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:04

  Вкладник-21 написав:Як працює виплата від Фонду через Дію? Хтось робив це? На сайті Фонду написано "Виплати також проводяться за допомогою мобільного додатку Порталу Дія і їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ «Ідея Банк»." Я зайшов в Дію, хотів отримати у банк Ідея, але в Дії написано, что гроші зарахуються на Дія.Картку. Але ж мені потрібно, що на картку Ідея-банку. Спілкувався з підтримкою і Дії, і Ідея-банку, вони нічого не змогли відповісти.

Ідея-банк є банком-агентом Фонду і напряму (без всякої Дії) виплачує кошти на картку Ідея-банку. В підтримці Ідея-банку можна запросто натрапити на некомпетентного роздовбая. Здається, це Ваш випадок...
