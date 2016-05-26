|
|
|
РВС Банк - неплатоспроможний
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 04 лис, 2025 22:57
wolt450 написав:
В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші
як дізнались?)
Додано: Сер 05 лис, 2025 00:44
24589 написав: wolt450 написав:
В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші
як дізнались?)
у відділенні казали
sens
3
Додано: Пон 24 лис, 2025 11:13
Як працює виплата від Фонду через Дію? Хтось робив це? На сайті Фонду написано "Виплати також проводяться за допомогою мобільного додатку Порталу Дія і їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ «Ідея Банк»." Я зайшов в Дію, хотів отримати у банк Ідея, але в Дії написано, что гроші зарахуються на Дія.Картку. Але ж мені потрібно, що на картку Ідея-банку. Спілкувався з підтримкою і Дії, і Ідея-банку, вони нічого не змогли відповісти.
Вкладник-21
Додано: Нед 30 лис, 2025 10:04
Вкладник-21 написав:
Як працює виплата від Фонду через Дію? Хтось робив це? На сайті Фонду написано "Виплати також проводяться за допомогою мобільного додатку Порталу Дія і їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ «Ідея Банк»." Я зайшов в Дію, хотів отримати у банк Ідея, але в Дії написано, что гроші зарахуються на Дія.Картку. Але ж мені потрібно, що на картку Ідея-банку. Спілкувався з підтримкою і Дії, і Ідея-банку, вони нічого не змогли відповісти.
Ідея-банк є банком-агентом Фонду і напряму (без всякої Дії) виплачує кошти на картку Ідея-банку. В підтримці Ідея-банку можна запросто натрапити на некомпетентного роздовбая. Здається, це Ваш випадок...
nord
1
