RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
РВС Банк - неплатоспроможний

РВС Банк - неплатоспроможний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк - неплатоспроможний 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 06:59

За місяці що банк під Фондом , вам відсотки ніхто не сплатить. Треба було йти в банк і забирати по 100к в день коли банк зробив таку можливість?!!!!
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18162
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:33

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

Як для ВаС -- не було в мене такоi можливостi, напередоднi я заходив i питав, чи все гаразд, а вже за тиждень мене шукали, щоб попередити. але я був вже далеко.
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 992
З нами з: 03.06.06
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:47

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

в любом случае надо ждать до 5 января новой информации
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 992
З нами з: 03.06.06
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:16

Победитель конкурса-эстонская финтех компания. РВС банк превращается… в ПрАТ “ПЕРЕХІДНИЙ БАНК “ЮТЕ БАНК.
https://bank.gov.ua/files/Licences_bank/370140.pdf
AlexSV
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 20:20

У кого депозит не закінчився, що фонд придумав - відповідь є лише для тих у кого закінчився до 04 листопада 2025 року
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18162
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 20:20

  sinowi написав:в любом случае надо ждать до 5 января новой информации

Є в новинах -: на гарячці рвс сидить на святах студент 50 років
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18162
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:24

Меганаєбалово від Фонду
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18162
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 11:13

  sens написав:Меганаєбалово від Фонду

Есть такое… получил ответ с Юте банка

Перехідний банк «ЮТЕ БАНК» є правонаступником неплатоспроможного АТ «РВС БАНК». Усі зобов’язання АТ «РВС БАНК» за вкладами,гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також активи й кошти на рахунках фізичних осіб та ФОП, що надійшли по 04.11.2025 включно передані до перехідного банку «ЮТЕ БАНК» наразі на перехідний банк поширюються обмеження, визначені частинами п’ятою і шостою статті 36 Закону. Тобто наразі перехідний банк не здійснює нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками та кредиторами. Після докапіталізації банку інвестором нарахування відсотків здійснюватиметься відповідно до умов укладених договорів. Банк розпочинає нараховувати проценти після того як втратить статус Перехідного. Перехідний Банк створено 17.12.2025 терміном на 3 місяці.
AlexSV
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 11:14

  AlexSV написав:
  sens написав:Меганаєбалово від Фонду

Есть такое… получил ответ с Юте банка

Перехідний банк «ЮТЕ БАНК» є правонаступником неплатоспроможного АТ «РВС БАНК». Усі зобов’язання АТ «РВС БАНК» за вкладами,гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також активи й кошти на рахунках фізичних осіб та ФОП, що надійшли по 04.11.2025 включно передані до перехідного банку «ЮТЕ БАНК» наразі на перехідний банк поширюються обмеження, визначені частинами п’ятою і шостою статті 36 Закону. Тобто наразі перехідний банк не здійснює нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками та кредиторами. Після докапіталізації банку інвестором нарахування відсотків здійснюватиметься відповідно до умов укладених договорів. Банк розпочинає нараховувати проценти після того як втратить статус Перехідного. Перехідний Банк створено 17.12.2025 терміном на 3 місяці.


Т.е. нет %% за 2 месяца ВА от Фонда и еще может не быть 3 месяца пока он будет переходным…лучше бы ликвидировали к чертям собачим…
AlexSV
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Портал - припиняє діяльність 1, 2
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:15
19 69591
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 кві, 2025 16:36
Investor_K
Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 1 ... 345, 346, 347
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
3462 2084373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2024 15:23
greenozon
Альпарі Банк - припиняє діяльність
sens » П'ят 08 січ, 2021 15:17
5 43402
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 11:41
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (141)
05.01.2026 10:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.