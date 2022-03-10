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На західних кордонах черг
на виїзд із України майже немає

На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:06

На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає

Пропонуємо до обговорення:
Джерело: інформація Державної прикордонної служби України станом на 8:00 понеділка 14 березня

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На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає
R2
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