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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:40

la9
Да. Сами сотрудники банка тоже говорили проходили через Дию
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:03

  la9 написав:Скажите, а действующим клиентам все равно нужно регистрироваться в додатке через Дию?
раньше вроде и безДийным говорили, можно через видео-интервью
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:45

Re: Банк Український Капітал

Чим цікавий банк? Які картки потрібно відкрити?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:59

  tarasum написав:Чим цікавий банк?

17% (% щомісячно) гривнєдепо на 3 місяці
( + не пам'ятаю: чи добавлять якусь копійчину за "лояльність" )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:48

програм лояльності не спостерігається
https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:10

  greenozon написав:програм лояльності не спостерігається
https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html
хз
НО у них по сайту всегда хрен шо найдьош.
раньше шото было в реале.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:13

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:програм лояльності не спостерігається
https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html
хз
НО у них по сайту всегда хрен шо найдьош.
раньше шото было в реале.

Вчора у відділенні на Нивках був аншлаг. Відкривали депо не 3 міс. під 17% в виплатою помісячно.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:14

  nord написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:програм лояльності не спостерігається
https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html
хз
НО у них по сайту всегда хрен шо найдьош.
раньше шото было в реале.

Вчора у відділенні на Нивках був аншлаг. Відкривали депо не 3 міс. під 17% в виплатою помісячно.

Тепер на 3 міс. під 16%.
nord
 
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