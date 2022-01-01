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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 бер, 2024 18:40
la9
Да. Сами сотрудники банка тоже говорили проходили через Дию
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Додано: Пон 18 бер, 2024 22:03
la9 написав:
Скажите, а действующим клиентам все равно нужно регистрироваться в додатке через Дию?
раньше вроде и безДийным говорили, можно через видео-интервью
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flysoulfly
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Додано: Пон 18 бер, 2024 22:45
Чим цікавий банк? Які картки потрібно відкрити?
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tarasum
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Додано: Пон 18 бер, 2024 22:59
tarasum написав:
Чим цікавий банк?
17% (% щомісячно) гривнєдепо на 3 місяці
( + не пам'ятаю: чи добавлять якусь копійчину за "лояльність" )
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flysoulfly
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Додано: Вів 19 бер, 2024 09:48
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greenozon
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:10
хз
НО у них по сайту всегда хрен шо найдьош.
раньше шото было в реале.
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flysoulfly
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Додано: Суб 23 бер, 2024 19:13
flysoulfly написав:
хз
НО у них по сайту всегда хрен шо найдьош.
раньше шото было в реале.
Вчора у відділенні на Нивках був аншлаг. Відкривали депо не 3 міс. під 17% в виплатою помісячно.
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nord
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Додано: Суб 06 кві, 2024 12:14
nord написав: flysoulfly написав:
хз
НО у них по сайту всегда хрен шо найдьош.
раньше шото было в реале.
Вчора у відділенні на Нивках був аншлаг. Відкривали депо не 3 міс. під 17% в виплатою помісячно.
Тепер на 3 міс. під 16%.
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nord
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