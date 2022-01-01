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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2024 12:35
підняли ставки (в грн)
Додано: Вів 17 вер, 2024 12:48
Re: Банк Український Капітал
Панове, банка наказує за овердрафт, якщо кинути сюди по п2п і відразу відправити платежем по IBANу?
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