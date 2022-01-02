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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:35

підняли ставки (в грн)

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:48

Re: Банк Український Капітал

Панове, банка наказує за овердрафт, якщо кинути сюди по п2п і відразу відправити платежем по IBANу?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:10

  1finanсier написав:Панове, банка наказує за овердрафт, якщо кинути сюди по п2п і відразу відправити платежем по IBANу?
так
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 05:58

  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, банка наказує за овердрафт, якщо кинути сюди по п2п і відразу відправити платежем по IBANу?
так

Дякую. Це у Вас власний досвід? Чи хтось реально попадав? Бо зустрічав такі банки, які в тарифах пишуть про овер, але на практиці не наказують.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 06:45

  1finanсier написав:
  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, банка наказує за овердрафт, якщо кинути сюди по п2п і відразу відправити платежем по IBANу?
так

Дякую. Це у Вас власний досвід? Чи хтось реально попадав? Бо зустрічав такі банки, які в тарифах пишуть про овер, але на практиці не наказують.


Так,в ІБ є цей рахунок після першого оверу.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:57

  sens написав:
  1finanсier написав:Дякую. Це у Вас власний досвід? Чи хтось реально попадав? Бо зустрічав такі банки, які в тарифах пишуть про овер, але на практиці не наказують.


Так,в ІБ є цей рахунок після першого оверу.

Не зовсім зрозумів, який це рахунок є після першого оверу?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:21

  1finanсier написав:
  sens написав:
  1finanсier написав:Дякую. Це у Вас власний досвід? Чи хтось реально попадав? Бо зустрічав такі банки, які в тарифах пишуть про овер, але на практиці не наказують.


Так,в ІБ є цей рахунок після першого оверу.

Не зовсім зрозумів, який це рахунок є після першого оверу?


зайдете в овер, побачите його в веб-кабіні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:21

  greenozon написав:
  1finanсier написав:Не зовсім зрозумів, який це рахунок є після першого оверу?


зайдете в овер, побачите його в веб-кабіні

зрозуміло, дякую
1finanсier
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